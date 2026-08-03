Tubo de aspiración, 2x, HV y NT, DN 35, longitud de 505 mm, plástico, idóneo para: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L
El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de plástico de alta calidad (DN 35 y longitud de 505 mm cada uno). Para el aspirador de mano a batería HV 1/1 Bp y los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Material
|Plástico
|Longitud (mm)
|505
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|502 x 80 x 40