Tubo de aspiración, 2x, NT, DN 35, longitud de 550 mm, acero inoxidable, idóneo para: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact
El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de acero inoxidable de alta calidad (DN 35 y longitud de 550 mm cada uno). Para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Material
|Acero inoxidable
|Longitud (mm)
|550
|Color
|plata
|Peso (kg)
|0,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|551 x 80 x 39