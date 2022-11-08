Limpiar los muebles de jardín: consejos y trucos de cuidado
Siempre y cuando se tenga un patio, zona con terraza o porche techado abierto, solo se necesita una cosa para crear una atmósfera acogedora: ¡muebles de jardín! Por supuesto, hay que limpiarlos de vez en cuando para eliminar la suciedad y las manchas. Lamentablemente, la motivación para limpiar los muebles de jardín es tan frágil como la de cumplir los propósitos de Año Nuevo. Al inicio la motivación es alta, pero pasado un cierto periodo de tiempo, falta la constancia. Para disfrutar de los muebles de jardín el mayor tiempo posible, no solo hay que limpiarlos con regularidad, sino también contribuir a su buen mantenimiento .
¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de limpiar los muebles de jardín?
Antes de hablar sobre los productos de cuidado y de los accesorios que se deberían tener a mano mientras se limpian los muebles de jardín, así como de los aspectos importantes que se deben tener en cuenta para el cuidado de los diferentes tipos de materiales, hay que empezar con la información básica.
El propósito de limpiar los muebles de jardín no es dejarlos como nuevos. Principalmente, hay que evitar que la suciedad más resistente, como el musgo o los líquenes, ataquen el material del mobiliario y perjudiquen su durabilidad. Por tanto, la regla general es: poner más atención en el cuidado de los muebles de jardín para disfrutar de ellos el mayor tiempo posible.
Para limpiar los muebles de jardín se pueden utilizar los siguientes accesorios y productos de cuidado:
- un cepillo de lavado o esponja, así como agua tibia y un detergente
- cepillo de mano, escoba y un cubo
- una manguera con una boquilla o lanza de riego
- hidrolimpiadoras, por ejemplo, en combinación con cepillos y detergentes
- limpiadora móvil de presión baja o de presión media (con batería, también de uso portátil)
- ropa de protección adecuada
¿Cuándo se deben limpiar los muebles de jardín?
Los muebles de jardín deben limpiarse al menos dos veces al año, preferiblemente al principio de la temporada de jardín en primavera y en otoño, cuando se prepara el jardín para el invierno. Asimismo, la limpieza de los muebles de jardín debe realizarse siempre en las temporadas secas. Esto garantiza que los muebles se sequen completamente y que los aceites de cuidado, como los que se utilizan para impregnar los muebles de madera, pueden actuar durante varias horas a la sombra.
No cabe duda de que esta limpieza más profunda también pueda llevarse a cabo más a menudo durante el año. En principio, depende del material de los muebles de jardín, de la exposición a la intemperie y, desde luego, también del valor que cada quien le pone al aspecto de los bancos de jardín, las sillas u otros muebles de exterior. Si los muebles de jardín se dejan en el exterior durante todo el año, están expuestos a factores externos, por lo que se ensucian más rápidamente. Esto significa que hay que limpiarlos más a menudo; aunque, sobre todo en otoño e invierno, tiene sentido trasladarlos a un lugar seco (bajo una pérgola o en el sótano de la casa).
Limpiar los muebles de jardín: consejos para muebles de madera, plástico y otros materiales
En el cuidado de los muebles de jardín, la excepción confirma la regla. En función del material, se recomiendan diferentes productos de limpieza:
Plástico
Los muebles de plástico se vuelven amarillos y grises con el tiempo si se dejan expuestos a la intemperie. La mejor manera de eliminar el tono de color amarillento y la decoloración es utilizar un detergente para la limpieza de plástico. A diferencia de los detergentes multiuso convencionales, contienen disolventes de suciedad activos que limpian los muebles de jardín de plástico con gran eficacia.
Madera
A diferencia de las maderas resistentes como la teca, el eucalipto o la robinia, que soportan mejor la intemperie debido a sus aceites esenciales, se considera que los muebles de madera blanda, como por ejemplo la madera del haya o abeto, requieren más cuidados. En principio, se puede decir que el cuidado es la clave. Siempre hay que trabajar con el grano de la madera y evitar los productos de limpieza agresivos o los cepillos de alambre. Independientemente de si se limpian los muebles con espuma de jabón casero o con un detergente para la limpieza de madera de una tienda profesional: los restos de suciedad que se han desprendido deben fregarse a fondo para luego pulir el material con un paño seco y un aceite de cuidado.
Ratán
El material natural entretejido y desigual hace que la limpieza manual con un paño sea difícil y, una vez que se produzcan las primeras roturas, existe la posibilidad de hacerse daño rápidamente. Además, la suciedad puede acumularse fácilmente en los huecos entre el material del entretejido. Para eliminarla rápidamente y de forma efectiva se puede usar una hidrolimpiadora, o presión media. Cabe señalar que, con la hidrolimpiadora, se debe trabajar con menos presión y mantener la distancia para proteger este material. La ropa de protección adecuada, como guantes resistentes y gafas de seguridad, también es importante a la hora de utilizar este equipo de limpieza. Como el ratán no es especialmente resistente a la intemperie, se rompe rápidamente y forma manchas grises y resistentes, sobre todo en invierno cuando las temperaturas son bajas, es mejor guardar los muebles de este material en un cobertizo durante el otoño y el invierno.
Consejo
Para mantener la elasticidad de los muebles de ratán, se pueden rociar ligeramente con agua de vez en cuando. Pero cuidado: grandes cantidades de agua pueden hacer que el ratán se vuelva frágil. Por eso, después de una limpieza a fondo, hay secar un poco los muebles de ratán.
Metal
Los muebles de metal para el jardín pueden brillar por encima de todo. La limpieza es bastante sencilla gracias a que se trata de un material resistente. La forma más rápida de limpiar las sillas y los bancos de metal es con una hidrolimpiadora. Con un cepillo de lavado, que se puede acoplar fácilmente a la hidrolimpiadora, la suciedad se elimina de manera efectiva. También es posible utilizar una esponja para limpiar los muebles de metal. Si, por el contrario, se han formado manchas de óxido sobre el material, no hay más remedio que limpiar los muebles con alta presión.
Tejidos
Los cojines de los asientos, las almohadillas y la tapicería también deben incluirse en la limpieza para que los muebles de jardín estén completamente limpios. El polen o las hojas caídas pueden eliminarse rápida y fácilmente con un cepillo manual. Pero ¿qué pasa si se derrama algo durante una noche de barbacoa? Estas manchas de grasa se pueden eliminar con mayor eficacia en la lavadora. Al contar con una cremallera, la mayoría de las fundas se pueden quitar y lavar fácilmente. Si la funda no es extraíble, los medios que elegir son los cepillos convencionales, las esponjas o los paños. Basta con aplicar un poco de detergente junto con un poco de agua tibia sobre la mancha y frotar a fondo, pero suavemente, con movimientos circulares. Para las manchas bastante resistentes, hay que usar un quitamanchas Universal. Una lava-aspiradora permite lavar superficies textiles y tapizadas con mayor facilidad. La siguiente norma se aplica, en términos generales, a todos los tipos de tejidos: si es posible, es mejor retirarlos en vez de aceptar su desgaste.
Combatir la suciedad, eliminar las manchas y aclarar el material de los muebles de jardín
Antes de limpiar, hay que retirar todos los muebles de la terraza para evitar que los restos de suciedad vuelvan a contaminar las superficies limpias. Este consejo es importante, especialmente si se utiliza una hidrolimpiadora.
Antes de limpiar los muebles de jardín con agua, hay que eliminar el polvo y la suciedad suelta con un cepillo de mano. Los muebles como la mesa, las sillas y los bancos de jardín también se pueden limpiar sin una hidrolimpiadora. Lo único que se necesita es una manguera de jardín. Los accesorios especiales, como las boquillas de limpieza con chorro rotativo o las pistolas de riego convencionales, amplifican o concentran el chorro de agua. Esto ya elimina bastante bien el polen, las manchas y la suciedad de aves e insectos.
En el siguiente paso hay que coger una esponja o un cepillo de lavado y frotar bien las superficies con un jabón duro o suave disuelto en agua tibia. Como alternativa se pueden utilizar productos de limpieza especiales. A continuación, solo se debe eliminar la suciedad desprendida, pulir los muebles y secarlos con un paño o, simplemente, dejarlos al sol. Si son muebles de madera, puede formarse una decoloración gris en la superficie. En este caso, se requiere aplicar un desengrasante especial en las zonas afectadas y dejar que el producto de cuidado actúe durante unas horas para luego aclararlo con agua limpia.
Limpiar los muebles de jardín con una hidrolimpiadora
Quienes quieran ahorrar tiempo y esfuerzo en la limpieza de los muebles de jardín, como la mesa, las sillas y los bancos, pueden utilizar una hidrolimpiadora. En caso de suciedad muy persistente, se puede equipar adicionalmente con un accesorio adecuado como, por ejemplo, un cepillo de lavado. Esto no supone un desperdicio de agua, todo lo contrario. Después de finalizar la limpieza superficial, limpiar las zonas afectadas por manchas especialmente resistentes con una hidrolimpiadora permite ahorrar agua durante la limpieza de los muebles de jardín.
¡Pero cuidado! No todos los materiales se pueden limpiar con una hidrolimpiadora o con detergentes. La madera es un material natural que reacciona con bastante sensibilidad a la humedad o a los productos de limpieza (varía según el tipo de madera y de su fabricación). Los muebles de jardín de madera dura, como la robinia, el roble, la teca o el bambú, pueden limpiarse sin problemas con una hidrolimpiadora. Los propietarios de jardines deben tener cuidado con los muebles de madera de abeto o haya, ya que su superficie puede dañarse rápidamente por la excesiva presión del agua o la acción mecánica.
Así se limpian los muebles de jardín con una hidrolimpiadora y un detergente adecuado:
- Primero debe eliminarse la suciedad gruesa de los muebles de jardín. En función del material, hay que aumentar o reducir la presión de agua en los ajustes. Hay disponibles dos opciones: “SOFT” o “HARD”. También puede utilizarse una boquilla o lanza de riego y una manguera.
- Después, se procede a acoplar la botella de detergente a la hidrolimpiadora, introducir la manguera de aspiración en la botella o el detergente en el depósito y seleccionar “MIX” en los ajustes de la lanza pulverizadora. Así se mezcla el detergente con el chorro de agua cuando el equipo esté funcionando.
- Por último, se pulveriza el detergente sobre los muebles de jardín a baja presión, se deja actuar durante unos 30 segundos y luego se aclara a fondo la suciedad desprendida. Si la suciedad es resistente, el tiempo de exposición se prolonga según sea necesario.
El cuidado de los muebles de jardín: ¿qué detergente se debería usar?
El uso de productos de cuidado y limpieza especiales facilita la limpieza y la eliminación del color gris de los muebles de jardín sucios. También en este caso, dependiendo del material a tratar, hay que elegir un detergente limpiador Universal o un concentrado especial. Para sellar los muebles de madera para el jardín, por ejemplo, se puede aplicar un aceite especial de protección después de la limpieza. Este sella la superficie y al mismo tiempo la protege de la penetración de la humedad. Productos de cuidado como el detergente para limpieza de madera 3 en 1 se puede mezclar cómodamente y directamente en el chorro de agua de la limpiadora de alta presión. Esto permite limpiar, mantener y proteger los muebles de jardín de los rayos ultravioleta en un solo paso.