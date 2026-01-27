Le nettoyant pour sols en bois huilés/cirés RM 535 est le choix idéal pour entretenir vos parquets cirés, parquets stratifiés et sols en bois avec une finition huilée ou cirée. Sa formule puissante permet un nettoyage en profondeur, éliminant efficacement les saletés et les résidus sans endommager la surface délicate du bois. Grâce à son action sans traces, vos sols retrouvent leur éclat naturel et restent impeccables. De plus, ce nettoyant offre une élimination efficace des traces de pas, laissant ainsi vos sols toujours impeccables.