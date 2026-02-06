Avec le nettoyeur de sol FC 4-4, vous n'avez plus besoin d'aspirer avant de nettoyer et vous pouvez éliminer la saleté quotidienne sèche et humide en une seule étape. Grâce à la longue autonomie de la batterie (jusqu'à 30 minutes), vous pouvez nettoyer sans effort des surfaces allant jusqu'à 90 mètres carrés. Le chargeur rapide Duo fourni permet une recharge en seulement 70 minutes des deux batteries. Un signal visuel et sonore permet de signaler que le réservoir d'eau propre doit être rempli et que le réservoir d'eau sale doit être vidé. Après avoir actionné l'appareil, les deux rouleaux sont automatiquement humidifiés avec l'eau du réservoir d'eau propre. Les deux modes de nettoyage permettent d'adapter la quantité d'eau au revêtement de sol. Le FC 4-4 nettoie même les endroits difficiles d'accès et ramasse facilement les cheveux. Le contact direct avec la saleté est évité grâce au réservoir d'eau sale intégré et hygiénique, qui peut être retiré et nettoyé après utilisation de l'appareil. Le FC 4-4 tient debout tout seul et peut être rangé de manière peu encombrante grâce à sa poignée amovible. L'appareil convient à tous les sols durs. Les batteries échangeables Kärcher Battery Power 4 V sont compatibles avec tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.