Le nettoyeur de sol FC 2-4 impressionne par sa conception autoportante, son faible poids de seulement 2,2 kilogrammes et sa mise en marche et son arrêt automatiques. Pour ce faire, il suffit de tirer la poignée du nettoyeur vers l'arrière pour le mettre en marche et éliminer les salissures quotidiennes sèches et humides très facilement en une seule étape. L'autonomie maximale de la batterie est de 20 minutes, ce qui correspond à une surface de nettoyage de 70 mètres carrés. Après l'activation de l'appareil, le rouleau est automatiquement humidifié avec l'eau du réservoir d'eau propre. Cela garantit un nettoyage uniforme et efficace des sols durs. D'autres caractéristiques sont le nettoyage au plus près des bords et la collecte facile des cheveux grâce aux filtres à cheveux intégrés. Le contact avec la saleté est également évité grâce au réservoir d'eau sale intégré et hygiénique. Celui-ci peut être retiré et nettoyé directement après l'utilisation de l'appareil. La batterie interchangeable 4 V Kärcher Battery Power incluse est compatible avec tous les appareils 4 V Kärcher Battery Power.