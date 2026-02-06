FC 2-4 Battery Set
Un nettoyage simple, rapide et efficace : Le nettoyeur de sol FC 2-4 élimine la saleté quotidienne sèche et humide en une seule étape. Comprend une batterie amovible et un chargeur de batterie standard.
Le nettoyeur de sol FC 2-4 impressionne par sa conception autoportante, son faible poids de seulement 2,2 kilogrammes et sa mise en marche et son arrêt automatiques. Pour ce faire, il suffit de tirer la poignée du nettoyeur vers l'arrière pour le mettre en marche et éliminer les salissures quotidiennes sèches et humides très facilement en une seule étape. L'autonomie maximale de la batterie est de 20 minutes, ce qui correspond à une surface de nettoyage de 70 mètres carrés. Après l'activation de l'appareil, le rouleau est automatiquement humidifié avec l'eau du réservoir d'eau propre. Cela garantit un nettoyage uniforme et efficace des sols durs. D'autres caractéristiques sont le nettoyage au plus près des bords et la collecte facile des cheveux grâce aux filtres à cheveux intégrés. Le contact avec la saleté est également évité grâce au réservoir d'eau sale intégré et hygiénique. Celui-ci peut être retiré et nettoyé directement après l'utilisation de l'appareil. La batterie interchangeable 4 V Kärcher Battery Power incluse est compatible avec tous les appareils 4 V Kärcher Battery Power.
Caractéristiques et avantages
Tout-en-un : élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passageUn gain de temps de 50 % : la technologie de ramassage des gros déchets permet de laver le sol sans avoir à passer l'aspirateur au préalable. Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés. Nettoyage optimisé le long des bords grâce au design exclusif de la tête de nettoyage des sols.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréableSystème à deux réservoirs : humidification permanente du rouleau à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage. Le rouleau est lavable en machine à 60 °C.
Mise en marche / arrêt automatiqueSimple à mettre en marche et à débrancher. Rapide et intuitif. Plus besoin de se pencher.
4 V Kärcher Battery Power
- Durable et performant grâce aux cellules Li-Ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils 4 V de la plateforme Kärcher Battery Power.
Position parking
- Lors de pause, le balai tient facilement
Dimensions compactes et poids faible
- Maniable et facile à transporter
Nettoyage facile de l'appareil
- Nettoyage facile des filtres à cheveux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
Double articulation flexible
- La poignée peut aisément être dirigée en toute direction.
- Très maniable.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
Très silencieuse
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4 V
|Contenu du réservoir d'eau propre (ml)
|200
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|100
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|180
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau sonore (dB (A))
|55
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacité (Ah)
|2,5
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 70 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 20 (2,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec chargeur haute performance 80 %/ 100 % (min)
|130 / 150
|Courant de charge (A)
|1
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poids sans accessoires (kg)
|2,3
|Poids avec emballage (kg)
|4,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Batterie: batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur: Chargeur Battery Power 4 V (1 pièce)
- Rouleau universel: 1 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyant universel pour sols RM 536, 30 ml
- Station d'accueil
- Brosse de nettoyage
Équipement
- Système à deux réservoirs
Videos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
