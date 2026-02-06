Éliminer les éclaboussures et les taches jusqu'aux bords, et ce, sans aucun seau ni frottage épuisant. Impossible ? Détrompez-vous ! C'est ce que permet la serpillière électrique EWM 2 équipée de 2 réservoirs qui relègue les serpillières classiques aux oubliettes. Les rouleaux rotatifs sont humidifiés en permanence à l'eau propre tandis que la saleté ramassée finit dans le réservoir d'eau sale. Les sols sont alors 20 % plus propres qu'avec une serpillière classique.* Avec son design mince et son articulation maniable, l'EWM 2 passe parfaitement sous les meubles et peut également être rangée avec un encombrement minimal. Le temps de séchage du sol n'est que d'environ deux minutes, ce qui permet une utilisation en toute sécurité sur tous les sols durs (par ex. carrelage, parquet, stratifié, PVC et vinyle). La puissante batterie lithium-ion offre une autonomie d'environ 20 minutes. De quoi nettoyer jusqu'à 60 m² de superficie avec cette serpillière.