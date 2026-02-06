Avec le nettoyeur de sols FC 4-4, vous n'avez plus besoin d'aspirer ni de passer la serpillière, vous pouvez éliminer la saleté quotidienne (sèche ou humide) en une seule étape ! Avec une autonomie de 30 minutes par charge, vous pouvez nettoyer des surfaces allant jusqu'à 90m2. Une fois l'appareil activé, les deux rouleaux sont automatiquement humidifiés avec l'eau du réservoir d'eau propre. Le volume d'eau peut être adapté au type de sols grâce aux deux modes de nettoyage différents. Le FC 4-4 nettoie même les endroits difficiles d'accès et ramasse facilement les cheveux. Le contact direct avec la saleté est évité grâce au réservoir d'eau sale intégré qui peut être retiré et lavé une fois le nettoyage terminé. Un signal visuel avertit l'utilisateur dès que le réservoir d'eau propre doit être rempli et/ou que le réservoir d'eau sale doit être vidé. Le chargeur rapide Duo fourni permet de recharger deux batteries en seulement 70 minutes. L'ajout de deux batteries de rechange permet de continuer à nettoyer pendant la charge. Les batteries interchangeables 4 V offrent plus de flexibilité et sont compatibles avec tous les appareils de la plateforme 4 V Kärcher Battery Power.