FC 4-4 Battery Set 4B Duo
Précis : le FC 4-4 élimine les saletés sèches et humides avec précision et rapidité grâce à ses deux modes de nettoyage. Inclus : quatre batteries interchangeables et un chargeur rapide.
Avec le nettoyeur de sols FC 4-4, vous n'avez plus besoin d'aspirer ni de passer la serpillière, vous pouvez éliminer la saleté quotidienne (sèche ou humide) en une seule étape ! Avec une autonomie de 30 minutes par charge, vous pouvez nettoyer des surfaces allant jusqu'à 90m2. Une fois l'appareil activé, les deux rouleaux sont automatiquement humidifiés avec l'eau du réservoir d'eau propre. Le volume d'eau peut être adapté au type de sols grâce aux deux modes de nettoyage différents. Le FC 4-4 nettoie même les endroits difficiles d'accès et ramasse facilement les cheveux. Le contact direct avec la saleté est évité grâce au réservoir d'eau sale intégré qui peut être retiré et lavé une fois le nettoyage terminé. Un signal visuel avertit l'utilisateur dès que le réservoir d'eau propre doit être rempli et/ou que le réservoir d'eau sale doit être vidé. Le chargeur rapide Duo fourni permet de recharger deux batteries en seulement 70 minutes. L'ajout de deux batteries de rechange permet de continuer à nettoyer pendant la charge. Les batteries interchangeables 4 V offrent plus de flexibilité et sont compatibles avec tous les appareils de la plateforme 4 V Kärcher Battery Power.
Caractéristiques et avantages
Tout-en-un : élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passageUn gain de temps de 50 % : la technologie de ramassage des gros déchets permet de laver le sol sans avoir à passer l'aspirateur au préalable. Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés. Nettoie jusqu'au plus près des bords.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréableSystème à deux réservoirs : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage. Rouleaux lavables en machine à 60 °C.
Deux modes de nettoyage différentsVitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables en fonction du type de saleté et du sol. Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et en céramique ainsi que le PVC et le vinyle. Grâce à la faible humidité résiduelle, les sols sont de nouveau praticables après environ 2 min.
4 V Kärcher Battery Power
- Durable et performant grâce aux cellules Li-Ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils 4 V de la plateforme Kärcher Battery Power.
Autonome et facile à manœuvrer
- Pratique pour les interruptions : l'appareil tient debout tout seul.
- Nettoyage facile sous les meubles et autour des objets.
Contrôle aisé du niveau de réservoir
- Signal visuel lorsque le réservoir d'eau propre est vide et que le réservoir d'eau sale est plein.
- Parfaitement coordonné : le réservoir d'eau sale est plein lorsque le réservoir d'eau propre est vide.
Nettoyage facile de l'appareil
- Fonction de nettoyage de l'appareil et des rouleaux.
- Nettoyage facile des filtres à cheveux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
Poignée amovible et station de rangement avec emplacement pour les rouleaux
- Rangement et encombrement minimal grâce à une hauteur de rangement pouvant être réduite d'env. 30 cm.
- Stockage pratique des rouleaux à même la station de rangement.
Très silencieuse
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batteries 4 V
|Contenu du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau sonore (dB (A))
|57
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Voltage (V)
|nominale 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Capacité (Ah)
|2,5
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|2
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 90 (2,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 30 (2,5 Ah)
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|50 / 70
|Courant de charge (A)
|2 x 2,5
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Poids sans accessoires (kg)
|3,4
|Poids avec emballage (kg)
|6,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|225 x 310 x 1200
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
Inclus dans la livraison
- Versions: Batteries et chargeur inclus
- Batterie: 4 batteries rechargeables Battery Power 2,5 Ah
- Chargeur: chargeur rapide Battery Power 4 V (1 pièce)
- Rouleau universel: 2 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyant universel pour sols RM 536, 30 ml
- Brosse de nettoyage
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables
- Position de nettoyage et de stationnement avec rangement des rouleaux
- Mode d'auto-nettoyage
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
