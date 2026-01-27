Nettoyant pour sols en bois vitrifiés RM 534, 500ml
Découvrez le nettoyant pour sols en bois vitrifiés RM 534 : idéal pour parquets vernis, stratifiés et en liège. Nettoie en profondeur, tout en douceur, sans laisser de traces.
Le nettoyant pour sols en bois vitrifiés RM 534 est un produit polyvalent et efficace pour entretenir vos sols en bois. Il convient parfaitement aux parquets vernis, stratifiés et en liège, offrant un nettoyage en profondeur tout en préservant leur beauté. Sa formule douce élimine efficacement les traces de pas sans laisser de traces ni de traits indésirables. Avec ce nettoyant, vos sols en bois vitrifiés retrouvent toute leur brillance et restent propres.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Domaines d'utilisation
- Parquet vernis
- Parquet stratifié
- Sols en liège