Le nettoyant pour sols en pierre RM 537 est le choix idéal pour entretenir différents types de revêtements de sol tels que les carrelages, les surfaces en pierre, les sols en PVC, le linoléum ou encore le vinyle. Sa formule puissante permet un nettoyage en profondeur des sols, éliminant efficacement les saletés incrustées et les taches tenaces. Il garantit également une élimination efficace des traces de pas, redonnant à vos sols toute leur propreté et leur éclat d'origine.