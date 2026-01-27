Nettoyant universel pour sols RM 536, 500ml
Nettoyant universel pour sols RM 536 : nettoie en profondeur et laisse les sols brillants. Élimine les traces de pas et protège contre l'humidité pour éviter le gonflement des sols.
Le nettoyant universel pour sols RM 536 est le choix idéal pour un nettoyage en profondeur de tous types de sols tels que le liège, le PVC, le linoléum, la pierre, le bois et le vinyle. Il élimine efficacement les traces de pas, laissant vos sols propres et brillants. Grâce à sa formule spéciale, ce nettoyant ne laisse aucune trace. De plus, il offre une protection contre l'humidité, prévenant ainsi le gonflement des sols.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Domaines d'utilisation
- Sols en liège
- Surfaces en pierre
- Sols en bois
- Vinyle