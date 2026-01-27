Le nettoyant universel pour sols RM 536 est le choix idéal pour un nettoyage en profondeur de tous types de sols tels que le liège, le PVC, le linoléum, la pierre, le bois et le vinyle. Il élimine efficacement les traces de pas, laissant vos sols propres et brillants. Grâce à sa formule spéciale, ce nettoyant ne laisse aucune trace. De plus, il offre une protection contre l'humidité, prévenant ainsi le gonflement des sols.