Nettoyant pour verre SurfacePro CA 40 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l

Détergent pour vitres prêt à lʼemploi ; convient aussi aux surfaces en matière plastique. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement de 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusquʼà 40 applications par tête de pulvérisation.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 0,5
Unité d’emballage (Pièce(s)) 12
pH 7
Poids (kg) 0,5
Poids avec emballage (kg) 0,6
Dimensions (L × l × H) (mm) 65 x 65 x 223
Propriétés
  • Nettoyeur de vitres prêt à l’emploi
  • Enlève les traces de doigt, les poussières, la suie et la graisse
  • Nettoyage puissant sur des surfaces en plastique et en verre
  • Sans traces même sur des surfaces brillantes
  • Flacon pulvérisateur léger et ergonomique de 500 ml avec un pulvérisateur professionnel équipé de canon pulvérisateur.
  • Pulvérisateur professionnel réutilisable pour moins de déchet
  • Fraîcheur agrume
  • Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
Nettoyant pour verre SurfacePro CA 40 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Nettoyant pour verre SurfacePro CA 40 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Nettoyant pour verre SurfacePro CA 40 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Nettoyant pour verre SurfacePro CA 40 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des vitres
Accessoires