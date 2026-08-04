Nettoyant pour verre SurfacePro CA 40 R Eco, prêt à lʼemploi, 0.5l
Détergent pour vitres prêt à lʼemploi ; convient aussi aux surfaces en matière plastique. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement de 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusquʼà 40 applications par tête de pulvérisation.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|0,5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|7
|Poids (kg)
|0,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|65 x 65 x 223
Propriétés
- Nettoyeur de vitres prêt à l’emploi
- Enlève les traces de doigt, les poussières, la suie et la graisse
- Nettoyage puissant sur des surfaces en plastique et en verre
- Sans traces même sur des surfaces brillantes
- Flacon pulvérisateur léger et ergonomique de 500 ml avec un pulvérisateur professionnel équipé de canon pulvérisateur.
- Pulvérisateur professionnel réutilisable pour moins de déchet
- Fraîcheur agrume
- Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des vitres