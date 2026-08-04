WVP 10 Advanced
Le nettoyeur de vitres WVP 10 Advanced nettoie les vitres, les miroirs ou encore les carreaux sans laisser de traces. Livré avec batterie de rechange et chargeur rapide.
Grâce à sa poignée ergonomique, le nettoyeur de vitres professionnel WVP 10 Advanced est facile à manier et nettoie sans effort et sans trace les vitres, miroirs, carreaux ou surfaces lisses jusque dans les coins. La version WVP 10 Advanced, équipée d'une batterie de remplacement et d'un chargeur rapide, permet de travailler pratiquement sans interruption. Le détergent et les autres accessoires sont inclus avec la livraison.
Caractéristiques et avantages
Réservoir d'eau sale de grande capacitéNiveau de charge de la batterie indiqué par 3 diodes lumineuses au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt. Nettoyage sans traces jusque sur les bords grâce à l'écarteur réglable manuellement. Limite le nombre d'interruptions de travail pour cause de vidange, pour une productivité accrue.
Pour tout type de surface lisse, en position horizontale, verticale ou même au-dessus de la tête.Permet le chargement externe de la batterie et, en association avec une batterie de rechange, un travail ininterrompu. Meilleure exploitation du temps de travail disponible.
Prise en main confortable et grande facilité d'utilisation.Bâtiments
Tenue en main sûre et agréable grâce au manche gainé de caoutchouc.
- Commerces
- Immeubles de bureau
WVP 10 Adv version avec chargeur rapide
- Le chargeur rapide et la deuxième batterie permettent un nettoyage presque entièrement ininterrompu.
Version WVP 10 Adv avec buse d'aspiration étroite supplémentaire
- Particulièrement adapté aux petites surfaces qui ne sont pas accessibles avec la buse standard.
Batterie lithium-ion puissante
- Permet des périodes de travail d'environ 30 minutes à la fois.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Largeur de travail de la raclette petits carreaux (mm)
|170
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Durée de charge de la batterie (min)
|50
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension de la batterie (V)
|3,7
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|2,3
|Poids avec batterie (kg)
|1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Inclus dans la livraison
- Nettoyant de surface concentré CA 30 R (1 × 500 ml)
- Flacon pulvérisateur (500 ml)
- Bonnette microfibres pour l'intérieur: 1 x
- Bonnette microfibres pour l'extérieur: 1 x
- Batterie
- Batterie interchangeable incluse
- Station de charge rapide
- Grattoir de saleté
Équipement
- Largeur de la buse: 280 mm, 170 mm
Videos
Domaines d'utilisation
- Construction
- Commerces
- Santé
- Convient à toutes les surfaces lisses
- Batterie remplaçable
- Santé
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WVP 10 Adv
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.