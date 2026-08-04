Grâce à sa poignée ergonomique, le nettoyeur de vitres professionnel WVP 10 Advanced est facile à manier et nettoie sans effort et sans trace les vitres, miroirs, carreaux ou surfaces lisses jusque dans les coins. La version WVP 10 Advanced, équipée d'une batterie de remplacement et d'un chargeur rapide, permet de travailler pratiquement sans interruption. Le détergent et les autres accessoires sont inclus avec la livraison.