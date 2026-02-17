Avec le nettoyeur de vitres professionnel WVP 10, vous disposez d'un appareil léger alimenté par batterie qui nettoie les vitres, les miroirs, les carreaux et tous les autres types de surfaces lisses sans laisser de traces. Il nettoie parfaitement même dans les coins. Sa poignée ergonomique le rend facile et agréable à utiliser. Le grand réservoir d'eau sale permet de longues périodes de travail et accroît donc la productivité.