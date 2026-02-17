WVP 10
Le nettoyeur de vitres WVP 10 nettoie tous types de surfaces lisses sans laisser de traces. Il offre d'excellents résultats de nettoyage à l'horizontal comme à la vertical.
Avec le nettoyeur de vitres professionnel WVP 10, vous disposez d'un appareil léger alimenté par batterie qui nettoie les vitres, les miroirs, les carreaux et tous les autres types de surfaces lisses sans laisser de traces. Il nettoie parfaitement même dans les coins. Sa poignée ergonomique le rend facile et agréable à utiliser. Le grand réservoir d'eau sale permet de longues périodes de travail et accroît donc la productivité.
Caractéristiques et avantages
Réservoir d'eau sale de grande capacitéNiveau de charge de la batterie indiqué par 3 diodes lumineuses au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt. Nettoyage sans traces jusque sur les bords grâce à l'écarteur réglable manuellement. Limite le nombre d'interruptions de travail pour cause de vidange, pour une productivité accrue.
Pour tout type de surface lisse, en position horizontale, verticale ou même au-dessus de la tête.Meilleure exploitation du temps de travail disponible.
Prise en main confortable et grande facilité d'utilisation.Bâtiments
Tenue en main sûre et agréable grâce au manche gainé de caoutchouc.
- Commerces
- Immeubles de bureau
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail de la raclette aspirante (mm)
|280
|Contenu du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Durée de charge de la batterie (min)
|180
|Autonomie de la batterie (min)
|35
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension de la batterie (V)
|3,7
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|2
|Poids avec batterie (kg)
|1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|280 x 130 x 335
Inclus dans la livraison
- Nettoyant de surface concentré CA 30 R (1 × 500 ml)
- Flacon pulvérisateur (500 ml)
- Bonnette microfibres pour l'intérieur: 1 x
- Batterie
- Chargeur
- Grattoir de saleté
Équipement
- Largeur de la buse: 280 mm
Videos
Domaines d'utilisation
- Construction
- Commerces
- Santé
- Convient à toutes les surfaces lisses
- Batterie remplaçable
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine WVP 10
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.