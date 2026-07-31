Accessori set RCV3
Il set di accessori per il robot aspirapolvere RCV 3 comprende 1 spazzola principale, 1 panno per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.
Per risultati di pulizia perfetti come il primo giorno: il set di accessori consente al robot aspirapolvere RCV 3 di pulire come un dispositivo nuovo. Il set contiene pezzi di ricambio facili da sostituire. Ciò prolunga la durata dell'RCV 3 e garantisce prestazioni di pulizia ottimali come il primo giorno. Il set comprende 1 spazzola principale, 1 panno per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (pezzi)
|6
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|190 x 125 x 82