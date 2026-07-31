Accessori set RCV5

Il set di accessori per il robot aspirapolvere RCV 5 comprende 1 spazzola principale, 1 panno per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.

Per risultati di pulizia perfetti come il primo giorno: il set di accessori consente al robot aspirapolvere RCV 5 di pulire come un dispositivo nuovo. Il set contiene pezzi di ricambio facili da sostituire. Ciò prolunga la durata dell'RCV 5 e garantisce prestazioni di pulizia ottimali come il primo giorno. Il set comprende 1 spazzola principale, 1 panno per la pulizia, 2 spazzole laterali e 2 filtri.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (pezzi) 6
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 190 x 125 x 82
Macchine compatibili
Prodotti in gamma