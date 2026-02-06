Adattatore T
Perfetto per il collegamento ai tubi flessibili per alta pressione Kärcher Home & Garden dotati di una clip: l'adattatore per tubo flessibile per la lancia telescopica a spruzzo.
L'adattatore per tubo flessibile consente alla lancia telescopica spray di essere collegata a un tubo flessibile con una clip (senza Quick Connect) in modo rapido e semplice.
Caratteristiche e vantaggi
Adattatore per pistola con lancia telescopica e tubo flessibile (senza Quick Connect)
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|131 x 28 x 35
Macchine compatibili
