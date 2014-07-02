Prolunga telescopica 4m
Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere. Con tracolla, attacco a baionetta e pistola a grilletto integrata e regolabile ergonomicamente.
Con la prolunga telescopia (1,20 m - 4 m) è possibile pulire facilmente anche le aree difficili da raggiungere, come ad esempio lle facciate. La pratica tracolla rende il lavoro notevolmente più semplice e la pistola grilletto integrata ed ergonomicamente regolabile garantisce anche una facilità d'uso ottimale. Con un peso di soli 2 kg, la lancia telescopica Kärcher è molto facile da usare. La comoda connessione a baionetta consente l'utilizzo con tutti gli accessori Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Pistola ergonomica adattabile
- Portatile: l’idropulitrice è comoda da trasportare grazie alla pratica impugnatura ed è molto leggera.
Peso circa 2 kg
- Per pulire a fondo posti difficili da raggiungere, specialmente sulle altezze
Bretella
- Facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|2,3
|Peso con imballo (kg)
|3,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|4177 x 92 x 240
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Universal Edition T5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Universal Edition WB
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
Prodotti fuori catalogo
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Casa
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 Universal
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus (2,5kW)
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Power
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2
Aree di applicazione
- Facciata
- Serre
Accessori
RICAMBI Prolunga telescopica 4m
