Prolunga telescopica 4m

Ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere. Con tracolla, attacco a baionetta e pistola a grilletto integrata e regolabile ergonomicamente.

Con la prolunga telescopia (1,20 m - 4 m) è possibile pulire facilmente anche le aree difficili da raggiungere, come ad esempio lle facciate. La pratica tracolla rende il lavoro notevolmente più semplice e la pistola grilletto integrata ed ergonomicamente regolabile garantisce anche una facilità d'uso ottimale. Con un peso di soli 2 kg, la lancia telescopica Kärcher è molto facile da usare. La comoda connessione a baionetta consente l'utilizzo con tutti gli accessori Kärcher.

Caratteristiche e vantaggi
Pistola ergonomica adattabile
  • Portatile: l’idropulitrice è comoda da trasportare grazie alla pratica impugnatura ed è molto leggera.
Peso circa 2 kg
  • Per pulire a fondo posti difficili da raggiungere, specialmente sulle altezze
Bretella
  • Facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 2,3
Peso con imballo (kg) 3,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 4177 x 92 x 240
Aree di applicazione
  • Facciata
  • Serre
