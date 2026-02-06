Idropulitrice K 5 Classic Car & Home
Leggera e maneggevole: l'idropulitrice K5 Classic Car & Home può essere riposta in un attimo ed è facile da trasportare. Include Set accessori DN35 e Home Kit.
L'idropulitrice K5 Classic Car & Home è ideale per un utilizzo occasionale e per rimuovere lo sporco moderato intorno alla casa. Dalle biciclette ai muri in pietra fino ai SUV, l'idropulitrice produce risultati brillanti grazie al suo potente motore universale. Il Car Cleaning Kit garantisce una pulizia efficiente dei veicoli. La lancia schiumogena da 0,3 l assicura una buona aderenza della schiuma per un'ottima potenza di dissoluzione dello sporco e la spazzola di lavaggio rotante rimuove efficacemente la patina grigia. L'Home Kit, con il detergente 3 in 1 per pietre e facciate (1 l) e la spazzola per superfici T5, offre risultati di pulizia senza schizzi e altamente efficaci su superfici lisce. Inoltre, il dispositivo dispone anche di una pistola con sistema Quick Connect e di un tubo ad alta pressione da 8 m. La lancia Vario Power (VPS) consente di regolare la pressione in base alla superficie in modo rapido e preciso. Il Dirt Blaster rimuove anche lo sporco più ostinato e un filtro per l'acqua protegge la pompa dalle piccole particelle di sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio del tubo flessibile sul coperchio della parte anterioreIl tubo può essere comodamente appeso sul coperchion dela parte anteriore.
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
DetergenteTubicino di aspirazione detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,6
|Peso con imballo (kg)
|12,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Prolunga lancia
- Spazzola rotante
- Bocchetta schiuma: 0.3 l
- Panno
- Detergenti: Detergente per automobili 3in1 RM 610
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
- Facciata
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 Classic Car & Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.