L'idropulitrice K5 Classic Car & Home è ideale per un utilizzo occasionale e per rimuovere lo sporco moderato intorno alla casa. Dalle biciclette ai muri in pietra fino ai SUV, l'idropulitrice produce risultati brillanti grazie al suo potente motore universale. Il Car Cleaning Kit garantisce una pulizia efficiente dei veicoli. La lancia schiumogena da 0,3 l assicura una buona aderenza della schiuma per un'ottima potenza di dissoluzione dello sporco e la spazzola di lavaggio rotante rimuove efficacemente la patina grigia. L'Home Kit, con il detergente 3 in 1 per pietre e facciate (1 l) e la spazzola per superfici T5, offre risultati di pulizia senza schizzi e altamente efficaci su superfici lisce. Inoltre, il dispositivo dispone anche di una pistola con sistema Quick Connect e di un tubo ad alta pressione da 8 m. La lancia Vario Power (VPS) consente di regolare la pressione in base alla superficie in modo rapido e preciso. Il Dirt Blaster rimuove anche lo sporco più ostinato e un filtro per l'acqua protegge la pompa dalle piccole particelle di sporco.