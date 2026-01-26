Idropulitrice K 5 Classic
L'idropulitrice K 5 Classic, grazie all'innovativo sistema per arrotolare il tubo il modo compatto, è facile da trasportare e da riporre ed è adatta ad utilizzo frequente su sporco ostinato.
La K 5 Classic combina convenienza e alte prestazioni. Grazie all'innovativo sistema per arrotolare il tubo, questo può essere assicurato alla scocca dopo l'uso. Grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice può essere trasportata in modo facile e riposta ovunque - su una mensola o in auto. La maniglia telescopica si può regolare in altezza e risulta ergonomica durante il lavoro. K 5 Classic è dotata inoltre di un un attacco Quick Connect per collegare in modo semplice e rapido gli accessori alla pistola ad alta pressione, di un tubo alta pressione da 8m, di una lancia Vario Power, un ugello mangiasporco e di un filtro d'acqua preinstallato. L'idropulitrice K 5 Classic, grazie al suo motore universale e con un'area di lavoro di 40mq, è ideale per un utilizzo frequente e anche in presenza di sporco ostinato.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio del tubo flessibile sul coperchio della parte anterioreIl tubo può essere comodamente appeso sul coperchion dela parte anteriore.
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
DetergenteTubicino di aspirazione detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,6
|Peso con imballo (kg)
|8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Materiale della pompa: in alluminio
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
- Facciata
