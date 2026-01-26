La K 5 Classic combina convenienza e alte prestazioni. Grazie all'innovativo sistema per arrotolare il tubo, questo può essere assicurato alla scocca dopo l'uso. Grazie alle sue dimensioni compatte, l'idropulitrice può essere trasportata in modo facile e riposta ovunque - su una mensola o in auto. La maniglia telescopica si può regolare in altezza e risulta ergonomica durante il lavoro. K 5 Classic è dotata inoltre di un un attacco Quick Connect per collegare in modo semplice e rapido gli accessori alla pistola ad alta pressione, di un tubo alta pressione da 8m, di una lancia Vario Power, un ugello mangiasporco e di un filtro d'acqua preinstallato. L'idropulitrice K 5 Classic, grazie al suo motore universale e con un'area di lavoro di 40mq, è ideale per un utilizzo frequente e anche in presenza di sporco ostinato.