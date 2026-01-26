L'idropulitrice K5 Classic Home è ideale per la rimozione di sporco moderato su tutte le superfici fuori casa. Dai mobili da giardino alle pareti in pietra e persino alle persiane e ai veicoli, l'idropulitrice porta risultati di pulizia sorprendenti grazie al suo potente motore universale. Il kit Home, con il detergente 3-in-1 per pietra e facciate (1 l) e il lavasuperfici T5, consente di pulire senza schizzi e con grande efficacia le superfici più estese. Il dispositivo è dotato anche di una pistola ad alta pressione con sistema Quick Connect e di un tubo flessibile ad alta pressione lungo 8 metri. La lancia VPS consente all'utente di regolare la pressione per adattarla perfettamente alla superficie da pulire in pochissimo tempo. Elimina anche lo sporco più ostinato e il filtro dell'acqua premontato protegge la pompa dalle piccole particelle di sporco.