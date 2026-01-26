Idropulitrice K 5 Classic Home
L'idropulitrice perfetta: la K5 Classic Home, che comprende il Kit Home con il lavasuperfici T5 e il detergente per pietre e facciate, è potente e facile da riporre e da trasportare.
L'idropulitrice K5 Classic Home è ideale per la rimozione di sporco moderato su tutte le superfici fuori casa. Dai mobili da giardino alle pareti in pietra e persino alle persiane e ai veicoli, l'idropulitrice porta risultati di pulizia sorprendenti grazie al suo potente motore universale. Il kit Home, con il detergente 3-in-1 per pietra e facciate (1 l) e il lavasuperfici T5, consente di pulire senza schizzi e con grande efficacia le superfici più estese. Il dispositivo è dotato anche di una pistola ad alta pressione con sistema Quick Connect e di un tubo flessibile ad alta pressione lungo 8 metri. La lancia VPS consente all'utente di regolare la pressione per adattarla perfettamente alla superficie da pulire in pochissimo tempo. Elimina anche lo sporco più ostinato e il filtro dell'acqua premontato protegge la pompa dalle piccole particelle di sporco.
Caratteristiche e vantaggi
Stoccaggio del tubo flessibile sul coperchio della parte anterioreIl tubo può essere comodamente appeso sul coperchion dela parte anteriore.
Impugnatura telescopicaL'impugnatura telescopica in alluminio può essere estesa per il trasporto e nuovamente riposta per lo stoccaggio.
DetergenteTubicino di aspirazione detergente I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.
Memoria integrata degli accessori sul dispositivo
- Stoccaggio accessori pratico e poco ingombrante.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Pressione (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Portata (l/h)
|max. 500
|Resa per area (m²/h)
|40
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Potenza allacciata (kW)
|2,1
|Cavo di alimentazione (m)
|5
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|5,6
|Peso con imballo (kg)
|10,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Kit casa: T 5 lavasuperfici, detergente per pietre e facciate, 3in1, 1 l
- Pistola Alta Pressione: G 180 Q
- Lancia Vario Power
- Ugello rotante
- Tubo alta pressione: 8 m
- Raccordo tubo da giardino da 3/4"
Dotazione
- Attacchi Quick Connect
- Applicazione detergente tramite: Aspirazione
- Impugnatura telescopica
- Filtro idrico integrato
- Aspirazione acqua
Aree di applicazione
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Per la pulizia delle utilitarie.
- gradini esterni
- Per la pulizia di macchine di medie dimensioni e station wagon.
- Muri del giardino e in pietra
- Facciata
Accessori
Detergenti
RICAMBI K 5 Classic Home
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.