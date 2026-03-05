Bocchetta parquet
Bocchetta per parquet Kärcher con setole morbide ideale per la pulizia delicata di pavimenti in parquet e altri pavimenti duri delicati.
Bocchetta per parquet con setole morbide per la pulizia delicata di pavimenti duri come parquet e laminato, ma anche sughero, PVC, linoleum e pavimenti piastrellati.
Caratteristiche e vantaggi
Griglia a filo sottile
Spazzola a setole morbide naturali (crine)
- Pulizia delicata senza graffi.
Giunto flessibile
- Estrema manegevolezza per pulire anche sotto i mobili
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|301 x 175 x 54
Aree di applicazione
- Superficie delicata