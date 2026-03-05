Bocchetta parquet

Bocchetta per parquet Kärcher con setole morbide ideale per la pulizia delicata di pavimenti in parquet e altri pavimenti duri delicati.

Bocchetta per parquet con setole morbide per la pulizia delicata di pavimenti duri come parquet e laminato, ma anche sughero, PVC, linoleum e pavimenti piastrellati.

Caratteristiche e vantaggi
Griglia a filo sottile
Spazzola a setole morbide naturali (crine)
  • Pulizia delicata senza graffi.
Giunto flessibile
  • Estrema manegevolezza per pulire anche sotto i mobili
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 301 x 175 x 54
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Superficie delicata