Catena per motosega

Garantisce tagli di alta qualità. Con un basso effetto di contraccolpo e sistema di tensionamento della catena che non richiede attrezzi.

Montare la catena della motosega a batteria CNS 36-35 sulla sua barra lunga 35 cm è facile e veloce grazie al sistema di tensionamento della catena senza attrezzi. Raggiunge sempre prestazioni di taglio ottimali ed è altamente durevole e versatile. Anche il basso valore di vibrazione della catena a basso contraccolpo è impressionante.

Caratteristiche e vantaggi
Catena di alta qualità
  • Con le motoseghe Kärcher si ottiene sempre la massima qualità di taglio.
La catena può essere sostituita senza attrezzi
  • La sostituzione della catena non richiede alcuno sforzo.
Basso effetto contraccolpo
  • Basso contraccolpo e alte prestazioni allo stesso tempo.
Specifiche

Dati tecnici

Colore argento
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 480 x 35 x 5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Abbattimento di piccoli alberi
  • Rami
  • Legna da ardere