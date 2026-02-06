Motosega a batteria CNS 36-35 Battery
Con elevata velocità della catena e lama lunga: la motosega a batteria CNS 36-35 è perfetta per le attività di manutenzione degli alberi più impegnative.
Anche i rami spessi non sono un problema per la motosega a batteria CNS 36-35 Battery grazie alla sua eccezionale velocità e alla larghezza di taglio ottimale. Il sistema di tensionamento della catena, che non richiede attrezzi, e la lubrificazione automatica della catena rendono l'operazione estremamente semplice, sia per i professionisti che per i principianti. Il freno a catena e il sistema a due interruttori garantiscono sempre la sicurezza durante l'uso. Sono inclusi nella confezione: motosega a batteria, barra, catena, protezione barra e flacone di olio.
Caratteristiche e vantaggi
Tendicatena senza attrezziLa catena è tesa semplicemente usando una manopola.
Lubrificazione automatica catenaPer un uso a bassa manutenzione della motosega a batteria.
Protezione da contraccolpoLa catena si arresta immediatamente - per la massima sicurezza in caso di effetto di rinculo.
Paraurti
- Guida sicura e tagli precisi perché la motosega si attacca al materiale da tagliare.
Massima velocità
- Alta velocità della catena di 21 m/s - per lavori di taglio rapidi.
Applicazioni varie
- Lama per sega lunga 35 centimetri - ideale per tutte le applicazioni convenzionali.
Sblocco di sicurezza
- Impedisce l'avvio involontario della motosega.
Serbatoio dell'olio trasparente
- Gli utenti possono controllare il livello dell'olio in qualsiasi momento in una finestra di ispezione trasparente.
Motore brushless
- Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Batteria da 36 V Piattaforma batteria
- Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
- Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
- La batteria ricaricabile può essere utilizzata con gli altri device a batteria 36 V Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Barra di guida (cm)
|35
|Velocità catena (m/s)
|21
|Passo della catena
|3/8" LP
|Calibro a catena
|1.1 mm / 0.043"
|Numero di collegamenti di unità
|52
|Capacità del serbatoio dell'olio (ml)
|190
|Potenza sonora misurata (dB(A))
|104
|Vibrazione sulla parte anteriore dell'impugnatura (m/s²)
|3,6
|Valori di vibrazione per la maniglia posteriore (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|4,9
|Trazione
|Motore brushless
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|36
|Prestazioni per carica della batteria * (Tagli)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|5,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|825 x 222 x 235
* Ø rami: 10 cm
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Barra di guida
- Catena per sega
- Flacone di olio
Dotazione
- protezione della catena
- Tendicatena senza attrezzi
- Lubrificazione automatica catena
- Freno della catena
- Indicatore livello dell'olio
Aree di applicazione
- Rami
- Legna da ardere
- Abbattimento di piccoli alberi
Accessori
RICAMBI CNS 36-35 Battery
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.