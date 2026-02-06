Motosega a batteria CNS 36-35 Battery

Con elevata velocità della catena e lama lunga: la motosega a batteria CNS 36-35 è perfetta per le attività di manutenzione degli alberi più impegnative.

Anche i rami spessi non sono un problema per la motosega a batteria CNS 36-35 Battery grazie alla sua eccezionale velocità e alla larghezza di taglio ottimale. Il sistema di tensionamento della catena, che non richiede attrezzi, e la lubrificazione automatica della catena rendono l'operazione estremamente semplice, sia per i professionisti che per i principianti. Il freno a catena e il sistema a due interruttori garantiscono sempre la sicurezza durante l'uso. Sono inclusi nella confezione: motosega a batteria, barra, catena, protezione barra e flacone di olio.

Caratteristiche e vantaggi
Motosega a batteria CNS 36-35 Battery: Tendicatena senza attrezzi
Tendicatena senza attrezzi
La catena è tesa semplicemente usando una manopola.
Motosega a batteria CNS 36-35 Battery: Lubrificazione automatica catena
Lubrificazione automatica catena
Per un uso a bassa manutenzione della motosega a batteria.
Motosega a batteria CNS 36-35 Battery: Protezione da contraccolpo
Protezione da contraccolpo
La catena si arresta immediatamente - per la massima sicurezza in caso di effetto di rinculo.
Paraurti
  • Guida sicura e tagli precisi perché la motosega si attacca al materiale da tagliare.
Massima velocità
  • Alta velocità della catena di 21 m/s - per lavori di taglio rapidi.
Applicazioni varie
  • Lama per sega lunga 35 centimetri - ideale per tutte le applicazioni convenzionali.
Sblocco di sicurezza
  • Impedisce l'avvio involontario della motosega.
Serbatoio dell'olio trasparente
  • Gli utenti possono controllare il livello dell'olio in qualsiasi momento in una finestra di ispezione trasparente.
Motore brushless
  • Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Batteria da 36 V Piattaforma batteria
  • Tecnologia Real Time con display LCD della batteria: tempo di funzionamento rimanente, tempo di ricarica rimanente e capacità della batteria.
  • Lunga durata e potenza, grazie alle celle agli ioni di litio.
  • La batteria ricaricabile può essere utilizzata con gli altri device a batteria 36 V Kärcher.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Barra di guida (cm) 35
Velocità catena (m/s) 21
Passo della catena 3/8" LP
Calibro a catena 1.1 mm / 0.043"
Numero di collegamenti di unità 52
Capacità del serbatoio dell'olio (ml) 190
Potenza sonora misurata (dB(A)) 104
Vibrazione sulla parte anteriore dell'impugnatura (m/s²) 3,6
Valori di vibrazione per la maniglia posteriore (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²) 4,9
Trazione Motore brushless
Tipo di batteria Batteria sostitutiva agli ioni di litio
Voltaggio (V) 36
Prestazioni per carica della batteria * (Tagli) max. 200 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 50 (5,0 Ah)
Colore Giallo
Peso senza accessori (kg) 4,3
Peso con imballo (kg) 5,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 825 x 222 x 235

* Ø rami: 10 cm

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Barra di guida
  • Catena per sega
  • Flacone di olio

Dotazione

  • protezione della catena
  • Tendicatena senza attrezzi
  • Lubrificazione automatica catena
  • Freno della catena
  • Indicatore livello dell'olio
Motosega a batteria CNS 36-35 Battery
Aree di applicazione
  • Rami
  • Legna da ardere
  • Abbattimento di piccoli alberi
