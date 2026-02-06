Anche i rami spessi non sono un problema per la motosega a batteria CNS 36-35 Battery grazie alla sua eccezionale velocità e alla larghezza di taglio ottimale. Il sistema di tensionamento della catena, che non richiede attrezzi, e la lubrificazione automatica della catena rendono l'operazione estremamente semplice, sia per i professionisti che per i principianti. Il freno a catena e il sistema a due interruttori garantiscono sempre la sicurezza durante l'uso. Sono inclusi nella confezione: motosega a batteria, barra, catena, protezione barra e flacone di olio.