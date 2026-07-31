FC 2 stone roller

La pulizia di pavimenti duri non delicati e fessure sporche non potrebbe essere più semplice: con l' FC 2 stone roller.

Il rullo per pietre FC 2 è l'accessorio perfetto per la pulizia profonda di pavimenti duri non delicati, come pietra o ceramica (ma non è adatto per pavimenti delicati in pietra naturale come marmo o cotto). Compatibile con la lavapavimenti FC 2-4. Grazie alle setole integrate, il rullo per pietre rimuove facilmente lo sporco ostinato e fa risplendere anche fessure, fughe e superfici irregolari. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C.

Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità
  • Rimozione ottimale dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per eccellenti risultati di pulizia.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Setole integrate
  • Per la rimozione senza sforzo dello sporco ostinato.
  • Anche le fessure e i pavimenti irregolari diventano perfettamente puliti.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 180 x 60 x 60
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimenti in pietra
  • Anche lo sporco ostinato
  • Giunti per piastrelle