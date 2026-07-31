Il rullo per pietre FC 2 è l'accessorio perfetto per la pulizia profonda di pavimenti duri non delicati, come pietra o ceramica (ma non è adatto per pavimenti delicati in pietra naturale come marmo o cotto). Compatibile con la lavapavimenti FC 2-4. Grazie alle setole integrate, il rullo per pietre rimuove facilmente lo sporco ostinato e fa risplendere anche fessure, fughe e superfici irregolari. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C.