Ferro da stiro accessori speciali I 6006

Ferro a vapore pressurizzato di alta qualità con piastra in acciaio inossidabile di facile scorrimento in giallo / nero.

Ferro a vapore pressurizzato di alta qualità con piastra in acciaio inossidabile di facile scorrimento in giallo / nero. Può essere utilizzato insieme al pulitore a vapore Kärcher. La costante pressione del vapore semplifica la stiratura in metà tempo. La tecnologia a vapore superiore e la piastra easy-glide rendono il lavoro leggero anche i tessuti più difficili. Il ferro da stiro a pressione Kärcher ha un vapore continuo e una funzione di vapore a intervalli.

Caratteristiche e vantaggi
Distribuzione del vapore su tutta la piastra
  • Distribuzione del vapore su tutta la piastra
Funzione vapore continua
  • Abbondante uscita vapore per stirare lenzuola e tovaglie senza fatica
Piastra in acciaio inox
  • La piastra scivola sul tessuto grazie alla caratteristica EasySlide
Abbondante uscita vapore
  • Stira i tessuti in metà del tempo
Funzione vapore intervallata
  • Uscita vapore diretta
Regolazione di temperatura
  • Può essere utilizzato per stirare vari tessuti.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Giallo
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 297 x 147 x 180
Aree di applicazione
  • Tutti gli indumenti adatti alla stiratura