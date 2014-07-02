Ferro a vapore pressurizzato di alta qualità con piastra in acciaio inossidabile di facile scorrimento in giallo / nero. Può essere utilizzato insieme al pulitore a vapore Kärcher. La costante pressione del vapore semplifica la stiratura in metà tempo. La tecnologia a vapore superiore e la piastra easy-glide rendono il lavoro leggero anche i tessuti più difficili. Il ferro da stiro a pressione Kärcher ha un vapore continuo e una funzione di vapore a intervalli.