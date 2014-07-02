Ferro da stiro accessori speciali I 6006
Ferro a vapore pressurizzato di alta qualità con piastra in acciaio inossidabile di facile scorrimento in giallo / nero.
Ferro a vapore pressurizzato di alta qualità con piastra in acciaio inossidabile di facile scorrimento in giallo / nero. Può essere utilizzato insieme al pulitore a vapore Kärcher. La costante pressione del vapore semplifica la stiratura in metà tempo. La tecnologia a vapore superiore e la piastra easy-glide rendono il lavoro leggero anche i tessuti più difficili. Il ferro da stiro a pressione Kärcher ha un vapore continuo e una funzione di vapore a intervalli.
Caratteristiche e vantaggi
Distribuzione del vapore su tutta la piastra
- Distribuzione del vapore su tutta la piastra
Funzione vapore continua
- Abbondante uscita vapore per stirare lenzuola e tovaglie senza fatica
Piastra in acciaio inox
- La piastra scivola sul tessuto grazie alla caratteristica EasySlide
Abbondante uscita vapore
- Stira i tessuti in metà del tempo
Funzione vapore intervallata
- Uscita vapore diretta
Regolazione di temperatura
- Può essere utilizzato per stirare vari tessuti.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|297 x 147 x 180
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Tutti gli indumenti adatti alla stiratura