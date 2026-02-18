Il filtro dell'aria di scarico in poliestere facilmente intercambiabile è l'accessorio ideale per la cenere e l'aspirapolvere secco Kärcher AD 4 Premium, in quanto garantisce aria di scarico pulita. Due filtri per l'aria di scarico sono inclusi nella fornitura. Si consiglia di sostituire il filtro dell'aria di scarico una volta all'anno per garantire un filtraggio ottimale in ogni momento.