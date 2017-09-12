Aspiracenere AD 4 Premium
Aspiracenere AD 4 Premium con vano raccolta da 17 litri in metallo. classe A+. Aspira in modo efficiente senza lasciare tracce tutti i tipi di cenere, incluso il pellet, e la normale polvere
L'aspirapolvere e aspiracenere AD 4 Premium in classe energetica A+, con turbina da 600 W e filtro aria di scarico assicura una potenza d'aspirazione durevole, costante ed alta. AD 4 Premium aspira qualsiasi tipi di cenere, anche il pellet. Per pulire il filtro è sufficiente premere l'apposito pulsante. Svuotare il vano raccolta è molto semplice: è sufficiente sollevare la testata con il sistema filtrante (composto da filtro plissettato piatto e filtro per sporco grossolano) e ribaltare il vano grazie alla pratica impugnatura. Questo apperecchio è molto sicuro grazie ai nuovi materiali ignifughi di cui si compone. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare angoli e parti interne del camino. La dotazione comprende una bocchetta pavimenti e due tubi rigidi in metallo cromato che trasformano questo prodotto in un aspirapolvere molto efficiente. Il vano porta accessori ospita comodamente tutti gli accessori e il filo della corrente.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoostPulsante di pulizia filtro integrato Per una potenza di aspirazione elevata e duratura. Raccoglie grandi qauntità di sporco
Sistema filtrante mono componenteConsiste di foltro plissettato piatto e filtro in metallo per sporco grossolano. Filtro aria di scarico separato (solo per AD 4 Premium) Molto comodo perché la sostituzione del filtro è facilitata e il vano raccolta è facile da svuotare e pulire.
Materiale ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo sovragommato con anima in metalloSicurezza totale quando si aspirano ceneri
Utilizzabile come aspirapolvere con gli appositi accessori in dotazione
- Versatile.
Tubo flessibile con impugnatura
- Pulisce a fondo negli angoli e nelle parti più diffcili da raggiungere dei camini.
Tubo sovragommato con anima in metallo da 1,7m
- Massima sicurezza
- Utilizzabile in molti campi e per molte applicazioni
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Apertura, chiusura e svuotamento del vano raccolta facilitati
Impugnatura sul vano raccolta molto pratica
- Il vano raccolta si svuota comodamente
- Nessun contatto con lo sporco
Vano porta accessori e posizione parking
- Salva spazio, sicuro, comodo vano accessori e porta cavo sul corpo macchina
- Ottimo per riporre i tubi di aspirazione rigidi e la bocchetta pavimento durante le pause di lavoro
Rotelle
- Utilizzabile in molti campi
- Permette un apio spazio di movimento
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|600
|Potenza di aspirazione (W)
|150
|Aspirazione (mbar)
|max. 215
|Portata aria (l/s)
|max. 42
|Capacità vano raccolta (l)
|17
|Materiale vano di raccolta
|Metallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|<= 80
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|5,5
|Peso con imballo (kg)
|8,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|365 x 330 x 565
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.7 m
- Materiale del tubo di aspirazione: Metalizzato
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Bocchetta secco commutabile: Ignifugo
- Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Poliestere, con proprietà ignifughe
- Filtro aria di scarico
- Filtro sporco grossolano
- Filtro sporco grossolano in: Metallo
Dotazione
- Funzione di pulizia filtro
- Comoda maniglia sul contenitore
- Posizione parking
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Gancio portacavo
- Ruote
- Vano accessori
Aree di applicazione
- Aspirazione di cenere
- Camini e stufe
- Barbecue
- Sporco grossolano
- Aspirapolvere
- Officina
- Garage
- Cantina
- Stanza hobby
Accessori
RICAMBI AD 4 Premium
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.