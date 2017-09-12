Aspiracenere AD 4 Premium

Aspiracenere AD 4 Premium con vano raccolta da 17 litri in metallo. classe A+. Aspira in modo efficiente senza lasciare tracce tutti i tipi di cenere, incluso il pellet, e la normale polvere

L'aspirapolvere e aspiracenere AD 4 Premium in classe energetica A+, con turbina da 600 W e filtro aria di scarico assicura una potenza d'aspirazione durevole, costante ed alta. AD 4 Premium aspira qualsiasi tipi di cenere, anche il pellet. Per pulire il filtro è sufficiente premere l'apposito pulsante. Svuotare il vano raccolta è molto semplice: è sufficiente sollevare la testata con il sistema filtrante (composto da filtro plissettato piatto e filtro per sporco grossolano) e ribaltare il vano grazie alla pratica impugnatura. Questo apperecchio è molto sicuro grazie ai nuovi materiali ignifughi di cui si compone. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare angoli e parti interne del camino. La dotazione comprende una bocchetta pavimenti e due tubi rigidi in metallo cromato che trasformano questo prodotto in un aspirapolvere molto efficiente. Il vano porta accessori ospita comodamente tutti gli accessori e il filo della corrente.

Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost
Tecnologia di pulizia filtro Kärcher ReBoost
Pulsante di pulizia filtro integrato Per una potenza di aspirazione elevata e duratura. Raccoglie grandi qauntità di sporco
Sistema filtrante mono componente
Sistema filtrante mono componente
Consiste di foltro plissettato piatto e filtro in metallo per sporco grossolano. Filtro aria di scarico separato (solo per AD 4 Premium) Molto comodo perché la sostituzione del filtro è facilitata e il vano raccolta è facile da svuotare e pulire.
Materiale ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo sovragommato con anima in metallo
Materiale ignifugo, vano raccolta in metallo e tubo sovragommato con anima in metallo
Sicurezza totale quando si aspirano ceneri
Utilizzabile come aspirapolvere con gli appositi accessori in dotazione
  • Versatile.
  • Utilizzabile come aspirapolvere con gli appositi accessori in dotazione
  • Versatile.
Tubo flessibile con impugnatura
  • Pulisce a fondo negli angoli e nelle parti più diffcili da raggiungere dei camini.
Tubo sovragommato con anima in metallo da 1,7m
  • Massima sicurezza
  • Utilizzabile in molti campi e per molte applicazioni
Sistema di chiusura "Pull & Push"
  • Apertura, chiusura e svuotamento del vano raccolta facilitati
Impugnatura sul vano raccolta molto pratica
  • Il vano raccolta si svuota comodamente
  • Nessun contatto con lo sporco
Vano porta accessori e posizione parking
  • Salva spazio, sicuro, comodo vano accessori e porta cavo sul corpo macchina
  • Ottimo per riporre i tubi di aspirazione rigidi e la bocchetta pavimento durante le pause di lavoro
Rotelle
  • Utilizzabile in molti campi
  • Permette un apio spazio di movimento
Specifiche

Dati tecnici

Potenza nominale di ingresso (W) 600
Potenza di aspirazione (W) 150
Aspirazione (mbar) max. 215
Portata aria (l/s) max. 42
Capacità vano raccolta (l) 17
Materiale vano di raccolta Metallo
Cavo di alimentazione (m) 4
DN (mm) 35
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Livello di potenza sonora (dB(A)) <= 80
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 5,5
Peso con imballo (kg) 8,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 365 x 330 x 565

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.7 m
  • Materiale del tubo di aspirazione: Metalizzato
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
  • Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
  • Bocchetta secco commutabile: Ignifugo
  • Filtro plissettato piatto: 1 Pezzo(i), Poliestere, con proprietà ignifughe
  • Filtro aria di scarico
  • Filtro sporco grossolano
  • Filtro sporco grossolano in: Metallo

Dotazione

  • Funzione di pulizia filtro
  • Comoda maniglia sul contenitore
  • Posizione parking
  • Posizione di fermo
  • Archiviazione accessori sul dispositivo
  • Paracolpi
  • Gancio portacavo
  • Ruote
  • Vano accessori
Videos
Aree di applicazione
  • Aspirazione di cenere
  • Camini e stufe
  • Barbecue
  • Sporco grossolano
  • Aspirapolvere
  • Officina
  • Garage
  • Cantina
  • Stanza hobby
Accessori
