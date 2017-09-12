L'aspirapolvere e aspiracenere AD 4 Premium in classe energetica A+, con turbina da 600 W e filtro aria di scarico assicura una potenza d'aspirazione durevole, costante ed alta. AD 4 Premium aspira qualsiasi tipi di cenere, anche il pellet. Per pulire il filtro è sufficiente premere l'apposito pulsante. Svuotare il vano raccolta è molto semplice: è sufficiente sollevare la testata con il sistema filtrante (composto da filtro plissettato piatto e filtro per sporco grossolano) e ribaltare il vano grazie alla pratica impugnatura. Questo apperecchio è molto sicuro grazie ai nuovi materiali ignifughi di cui si compone. La bocchetta in metallo è particolarmente comoda per raggiungere e aspirare angoli e parti interne del camino. La dotazione comprende una bocchetta pavimenti e due tubi rigidi in metallo cromato che trasformano questo prodotto in un aspirapolvere molto efficiente. Il vano porta accessori ospita comodamente tutti gli accessori e il filo della corrente.