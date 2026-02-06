Filtro HEPA 13 DS 5.800/6.800"

Filtro speciale ad alta efficienza che filtra in modo affidabile il 99,95% di tutte le particelle superiori a 0,3 µm.

Il filtro HEPA 13 filtra in modo affidabile il 99,95% di tutte le particelle superiori a 0,3 µm. Lo speciale filtro ad alte prestazioni ha una guarnizione particolarmente sofisticata per la protezione da pollini, spore fungine, batteri ed escrementi di acari.

Caratteristiche e vantaggi
Adatto per l'aspirapolvere Kärcher DS con filtro dell'acqua
Filtraggio affidabile di pollini allergenici, spore fungine, batteri ed escrementi di acari della polvere
Cambio più veloce e più facile
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 165 x 111 x 55
