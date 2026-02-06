Filtro HEPA 13 DS 5.800/6.800"
Filtro speciale ad alta efficienza che filtra in modo affidabile il 99,95% di tutte le particelle superiori a 0,3 µm.
Il filtro HEPA 13 filtra in modo affidabile il 99,95% di tutte le particelle superiori a 0,3 µm. Lo speciale filtro ad alte prestazioni ha una guarnizione particolarmente sofisticata per la protezione da pollini, spore fungine, batteri ed escrementi di acari.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto per l'aspirapolvere Kärcher DS con filtro dell'acqua
Filtraggio affidabile di pollini allergenici, spore fungine, batteri ed escrementi di acari della polvere
Cambio più veloce e più facile
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|165 x 111 x 55