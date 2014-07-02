FR 30
Copertura dell'area fino a 10 volte maggiore rispetto al tradizionale getto ad alta pressione. Involucro in plastica per una manovrabilità ottimale, doppio cuscinetto in ceramica per lunghi tempi di lavoro, giunto di collegamento flessibile per una gestione ergonomica e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente.
Copertura dell'area fino a 10 volte maggiore rispetto al tradizionale getto ad alta pressione. Involucro in plastica per una manovrabilità ottimale, doppio cuscinetto in ceramica per lunghi tempi di lavoro, giunto di collegamento flessibile per una gestione ergonomica e posizione di parcheggio integrata. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|300
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,3