FR Classic pulitore per superfici

Il modello base ideale nella gamma di detergenti per superfici Kärcher per la pulizia di superfici in interni ed esterni. Con paraspruzzi e pressione di esercizio fino a 150 bar.

FR Classic è il modello base nella gamma di detergenti per superfici Kärcher per la pulizia a prova di schizzi di superfici all'interno e all'esterno. Questa macchina ha un'impressionante pressione di esercizio fino a 150 bar e una portata d'acqua di 600 litri all'ora a 40 ° C. Nota: il kit ugelli deve essere ordinato separatamente.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M 18
Peso (kg) 1,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,1
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Accessori