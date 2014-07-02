L'interruttore a galleggiante avvia e arresta automaticamente la pompa in base al livello dell'acqua e monitora lo scarico. Adatto per l'uso con pompe da giardino, pompe sommergibili e pompe ad alta pressione per uso domestico Include un cavo speciale da 10 m. Attenzione: adatto solo per arrestare la pompa in combinazione con GP 60 / GP 70 Mobile Control.