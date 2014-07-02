Interruttore galleggiante
L'Interruttore galleggiante avvia ed arresta la pompa automaticamente secondo il livello dell'acqua È inclusa una dotazione di 10m di cavo di collegamento speciale Se collegato alla GP 60 o alla GP 70 Mobile Control, funziona solo da spegnimento
L'interruttore a galleggiante avvia e arresta automaticamente la pompa in base al livello dell'acqua e monitora lo scarico. Adatto per l'uso con pompe da giardino, pompe sommergibili e pompe ad alta pressione per uso domestico Include un cavo speciale da 10 m. Attenzione: adatto solo per arrestare la pompa in combinazione con GP 60 / GP 70 Mobile Control.
Caratteristiche e vantaggi
Cavo di alimentazione di 10 m
- Consente l'uso anche in serbatoi d'acqua remoti o profondi.
Interruttore a galleggiante
- Controlla l'accensione/spegnimento della pompa attraverso il livello dell'acqua nel caso di un serbatoio d'acqua remoto
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|210 x 270 x 55
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Per svuotare laghetti e pozzi
- Da utilizzare in caso di allagamento