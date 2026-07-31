Kit avvolgitubo per macchine a benzina della gamma HD, 30 m
Kit di attacco avvolgitubo per installazione sulla macchina. Per lo stoccaggio sicuro e salva-spazio di tubi ad alta pressione (con tubo di collegamento all'uscita HP della macchina). Ruotabile sotto pressione con attacco EASY!Lock 22x1,5.
Kit avvolgitubo per montaggio su unità. La soluzione perfetta per l'immagazzinamento di tubi ad alta pressione sicuro e salvaspazio. Si collega al pulitore ad alta pressione. Ruota anche sotto pressione. Connettore: 22 x 1,5.
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|30
|Colore
|antracite
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|9,4
Scope of supply
- Avvolgi tubo
- Tubo di collegamento