Kit di montaggio controllo fiamma HDS M/

Maggiore sicurezza grazie al sistema di monitoraggio della fiamma ABS HDS M / S: un sensore di luce controlla la fiamma del bruciatore. L'alimentazione del carburante si interrompe automaticamente se la fiamma si spegne.

Maggiore sicurezza grazie al sistema di monitoraggio della fiamma ABS HDS M / S: un sensore di luce controlla la fiamma del bruciatore. L'alimentazione del carburante si interrompe automaticamente se la fiamma si spegne.

Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3