Kit di montaggio controllo fiamma HDS M/
Maggiore sicurezza grazie al sistema di monitoraggio della fiamma ABS HDS M / S: un sensore di luce controlla la fiamma del bruciatore. L'alimentazione del carburante si interrompe automaticamente se la fiamma si spegne.
Maggiore sicurezza grazie al sistema di monitoraggio della fiamma ABS HDS M / S: un sensore di luce controlla la fiamma del bruciatore. L'alimentazione del carburante si interrompe automaticamente se la fiamma si spegne.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3