Labbro in gomma per bocchetta vetri
Labbro sostitutivo per bocchetta vetri Nr. cod. 4.130-115
Il tergipavimento di gomma per lo strumento della finestra del pulitore a vapore può essere sostituito. Per pulire superfici perfettamente pulite ogni volta.
Caratteristiche e vantaggi
Labbra in gomma
- Ricambio per labbra in gomma
- Pulizia senza striature
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|grigio
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|250 x 100 x 7
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Specchi