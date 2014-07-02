Labbro in gomma per bocchetta vetri

Labbro sostitutivo per bocchetta vetri Nr. cod. 4.130-115

Il tergipavimento di gomma per lo strumento della finestra del pulitore a vapore può essere sostituito. Per pulire superfici perfettamente pulite ogni volta.

Caratteristiche e vantaggi
Labbra in gomma
  • Ricambio per labbra in gomma
  • Pulizia senza striature
Specifiche

Dati tecnici

Colore grigio
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 x 100 x 7
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate
  • Specchi