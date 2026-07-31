Lama tagliaerba
La lama del tosaerba con una larghezza di taglio di 34 centimetri è la scelta perfetta per l'utilizzo dell'LMO 3-18 a batteria, per garantire risultati di taglio eccezionali.
La lama in acciaio extra affilata del tosaerba a batteria LMO 3-18 non lascia fili d'erba frastagliati. Con una larghezza di taglio di 34 centimetri, taglia l'erba in modo netto senza lasciare macchie irregolari nelle aree più scomode del prato. La lama in acciaio taglia senza sforzo l'altezza di ogni filo d'erba con precisione, per risultati di taglio eccellenti. Se la lama del tosaerba deve essere sostituita, è possibile farlo con poche semplici operazioni, lasciando più tempo per godersi la rasatura in un ambiente verde. La forma accuratamente progettata della lama assicura che i ritagli finiscano nel sacco raccoglierba, rendendo la rasatura un gioco da ragazzi.
Caratteristiche e vantaggi
Lama d'acciaio super affilata
Facile ricambio per lama
Design efficiente
Accessori perfettamente abbinati
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza di taglio (cm)
|34
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|335 x 68 x 14
Aree di applicazione
- Prato