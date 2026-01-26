Il rasaerba a batteria da 18 volt è leggero, manovrabile e dispone di un potente motore brushless. I prati fino a 350 metri quadrati vengono falciati velocemente e con precisione. La larghezza di lavoro è di 34 centimetri. L'altezza di taglio può essere facilmente regolata secondo necessità su uno dei cinque livelli, che vanno da 25 a 65 millimetri. Grazie al controllo intelligente del motore della funzione iPower, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura. I pettini per prato raddrizzano i fili d'erba per una migliore velocità di cattura. Con il sistema di taglio 2 in 1, l'erba tagliata viene distribuita uniformemente sul prato come fertilizzante naturale durante la pacciamatura o raccolta nel contenitore di raccolta dell'erba da 35 litri, per un taglio ininterrotto più a lungo. La maniglia di guida è regolabile in altezza per una posizione di lavoro comoda. Quando il telaio è ripiegato, occupa meno spazio quando viene riposto. Sono presenti maniglie di trasporto integrate per trasportare facilmente su scale e gradini. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.