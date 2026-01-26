Rasaerba a batteria LMO 3-18
Rasaerba a batteria da 18 V leggero e maneggevole con un potente motore brushless e una larghezza di taglio di 34 cm, adatto per prati fino a 350 m².
Il rasaerba a batteria da 18 volt è leggero, manovrabile e dispone di un potente motore brushless. I prati fino a 350 metri quadrati vengono falciati velocemente e con precisione. La larghezza di lavoro è di 34 centimetri. L'altezza di taglio può essere facilmente regolata secondo necessità su uno dei cinque livelli, che vanno da 25 a 65 millimetri. Grazie al controllo intelligente del motore della funzione iPower, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura. I pettini per prato raddrizzano i fili d'erba per una migliore velocità di cattura. Con il sistema di taglio 2 in 1, l'erba tagliata viene distribuita uniformemente sul prato come fertilizzante naturale durante la pacciamatura o raccolta nel contenitore di raccolta dell'erba da 35 litri, per un taglio ininterrotto più a lungo. La maniglia di guida è regolabile in altezza per una posizione di lavoro comoda. Quando il telaio è ripiegato, occupa meno spazio quando viene riposto. Sono presenti maniglie di trasporto integrate per trasportare facilmente su scale e gradini. Compatibile con tutte le batterie intercambiabili della piattaforma di batterie Kärcher Battery Power da 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Potente motore senza spazzolePrestazioni elevate e maggiore durata del prodotto
iPowerPrestazioni aggiuntive e autonomia della batteria ottimizzata. Grazie al controllo intelligente del motore, la velocità si adatta automaticamente alle condizioni dell'erba durante la falciatura.
Sistema di taglio 2-in-1L'erba tagliata viene raccolta in modo efficiente nel contenitore del raccoglierba durante il taglio. Funzione mulching: utilizzando il tappo mulching, l'erba tagliata viene sparsa sul prato come fertilizzante naturale. Lama in acciaio affilata per tagli puliti senza fili d'erba frastagliati.
Riempimento efficace del contenitore di raccolta dell'erba
- Grazie al flusso d'aria ottimizzato, il contenitore di raccolta dell'erba si riempie fino al 95%. Ciò significa meno tempi di fermo durante il lavoro.
Visualizzazione del livello di riempimento
- Lo sportello del contenitore di raccolta dell'erba si chiude quando è completamente pieno e deve essere svuotato.
Comoda regolazione dell'altezza di taglio
- Con un solo movimento, l'altezza di taglio richiesta può essere regolata su uno dei cinque livelli, che vanno da 25 a 60 mm.
Falcia fino al bordo del prato
- I pettini del prato catturano automaticamente l'erba che cresce fino al bordo.
Design salvaspazio
- Il contenitore di raccolta del tessuto può essere ripiegato in modo estremamente piccolo e occupa pochissimo spazio quando viene riposto sul tosaerba.
- La maniglia di guida pieghevole consente di risparmiare spazio.
Maniglia per il trasporto integrata
- Maniglia per il trasporto integrata per un facile trasporto.
Concetto operativo ergonomico
- La maniglia di guida può essere regolata in base all'altezza di ogni singolo utente, in modo da poter rimanere sempre in posizione verticale.
- L'impugnatura in schiuma consente di tenere saldamente la maniglia di guida e di sentirsi a proprio agio.
- La barra di controllo a tutta lunghezza sulla maniglia di guida semplifica il funzionamento.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma Battery Power+ 18 V
|Larghezza di taglio (cm)
|34
|Altezza di taglio (mm)
|25 - 60
|Regolazione dell'altezza di taglio
|5x
|Capacità cestello raccolta erba (l)
|35
|Trazione
|Motore brushless
|Velocità (rpm)
|3500
|Tipo di batteria
|Batteria sostitutiva agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Prestazioni per carica della batteria * (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|12,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Kit pacciamatura
- Cestello raccolta erba
Dotazione
- Lama
- Maniglia di guida, regolabile in altezza
- Maniglia per il trasporto integrata
- Visualizzazione del livello di riempimento
Videos
Aree di applicazione
- Prato
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI LMO 3-18
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.