Prefiltro della pompa per tutte le comuni pompe da giardino, pompe booster elettroniche e forniture di acqua per uso domestico, in particolare per dispositivi senza filtro integrato e portata fino a 4.000 l / h. Il prefiltro protegge efficacemente le pompe da grandi particelle di sporco o sabbia, aumentandone la durata. L'intarsio del filtro può essere rimosso per la pulizia. La dimensione delle maglie del filtro fine è di 250 µm (0,25 mm). Il prefiltro della pompa è adatto a tutte le pompe di cui sopra con una filettatura di collegamento G1 (33,3 mm).