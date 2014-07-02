Pre-filtro per pompa medio

Pre-filtro medio per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)

Prefiltro della pompa per tutte le comuni pompe da giardino, pompe booster elettroniche e forniture di acqua per uso domestico, in particolare per dispositivi senza filtro integrato e portata fino a 4.000 l / h. Il prefiltro protegge efficacemente le pompe da grandi particelle di sporco o sabbia, aumentandone la durata. L'intarsio del filtro può essere rimosso per la pulizia. La dimensione delle maglie del filtro fine è di 250 µm (0,25 mm). Il prefiltro della pompa è adatto a tutte le pompe di cui sopra con una filettatura di collegamento G1 (33,3 mm).

Caratteristiche e vantaggi
Filtro removibile
  • Il filtro può essere pulito sotto l'acqua corrente, per essere utilizzato molte volte.
Prefiltro per pompa, piccolo
  • Per pompe con un flusso d'acqua fino a 4000 l / h
Prefiltro
  • Per una protezione aggiuntiva della pompa da particelle di sporco grossolano e sabbia
Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni Fino a 4000 l / h di maglia: 250 μm (0,25 mm)
Dimensione della maglia (mm) 0,25
Colore nero
Peso (kg) 0,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 122 x 189 x 194
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Fornisce protezione per la pompa sommersa da particelle di sporco grossolano.
RICAMBI Pre-filtro per pompa medio

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