Pre-filtro per pompa medio
Pre-filtro medio per tutta la gamma di pompe che non hanno il filtro integrato. Protegge la pompa da particelle grossolane, sporco o sabbia. Il filtro è lavabile. Per pompe con attacco G1" (33,3mm)
Prefiltro della pompa per tutte le comuni pompe da giardino, pompe booster elettroniche e forniture di acqua per uso domestico, in particolare per dispositivi senza filtro integrato e portata fino a 4.000 l / h. Il prefiltro protegge efficacemente le pompe da grandi particelle di sporco o sabbia, aumentandone la durata. L'intarsio del filtro può essere rimosso per la pulizia. La dimensione delle maglie del filtro fine è di 250 µm (0,25 mm). Il prefiltro della pompa è adatto a tutte le pompe di cui sopra con una filettatura di collegamento G1 (33,3 mm).
Caratteristiche e vantaggi
Filtro removibile
- Il filtro può essere pulito sotto l'acqua corrente, per essere utilizzato molte volte.
Prefiltro per pompa, piccolo
- Per pompe con un flusso d'acqua fino a 4000 l / h
Prefiltro
- Per una protezione aggiuntiva della pompa da particelle di sporco grossolano e sabbia
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni
|Fino a 4000 l / h di maglia: 250 μm (0,25 mm)
|Dimensione della maglia (mm)
|0,25
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|122 x 189 x 194
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Fornisce protezione per la pompa sommersa da particelle di sporco grossolano.
RICAMBI Pre-filtro per pompa medio
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