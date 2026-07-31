Prolunga per aspiragocce WV e KV4
Prolunga per aspiragocce WV e Lavavetri vibrante KV 4. Ideale per raggiungere anche le superifici più alte, come ad esempio le finestre. Estendibile da 0,6 a 1,5 metri.
Grazie a questa prolunga puoi pulire senza sforzo anche le finestre più alte, i lucernari e altre superfici lisce difficili da raggiungere. Il set è composto da due lance telescopiche, una presa con snodo flessibile e un tergivetro con panno in microfibra.
Caratteristiche e vantaggi
Le superfici delle finestre alte sono facilmente raggiungibili
Lancia telescopica
Compatibile con aspiragocce WV e lavavetri vibrante KV 4
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Superfici in vetro grandi e difficili da raggiungere
- Serre
RICAMBI Prolunga per aspiragocce WV e KV4
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