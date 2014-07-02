Rullo spazzola, alto/basso, arancione, 400 mm
Spazzola a rullo, alta / bassa, medio-dura, arancione. Lunghezza: 400 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.
Spazzola a rullo (alto-basso, medio-duro, arancione) con meccanismo a stella resistente all'usura e varie lunghezze di setola, lunghezza 400 mm. Per la pulizia di pavimenti fortemente strutturati e fessure profonde. Setole: poliammide, spessore 0,6 mm, lunghezza 15-20 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|arancione
|Lunghezza (mm)
|400
|Tipo di spazzola
|alto/basso
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1