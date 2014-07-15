Lavapavimenti professionale BR 40/10 C Adv

Lavasciuga a rulli compatta e potente con regolazione di pressione. Lava e asciuga in entrambe le direzioni. Ideale per aziende, autosaloni, ospedali, artigiani, alberghi (da 100 a 450 mq)

La BR 40/10 C Adv è una lavasciuga compatta, molto versatile - dal lavaggio quotidiano al fondo e alla deceratura, dalla moquette alla cristallizzazione - con ampiezza di lavoro 400 mm e serbatoio da 10 l. Lava e aspira in entrambe le direzioni. La BR 40/10 C I prevede archetto di spinta pieghevole e serbatoi estraibili con impugnatura che ne agevola il trasporto e il riempimento. Rulli e labrra di aspirazione si sostituiscono rapidamente senza attrezzi speciali.

Caratteristiche e vantaggi
Potente ed efficiente.
  • Due rulli spazzola controrotanti con alta pressione di contatto.
  • Due barre d'aspirazione per asciugare sia in marcia avantin sia in marcia indietro.
  • Superfici subito asciutte.
Testata piatta.
  • Passa agilmente anche sotto i mobili.
  • Archetto di spinta regolabile in anvanti e indietro.
  • Serbatoio estraibile, facile da riempire e svuotare.
Facile da manutenere.
  • Spazzole e labbra d'aspirazione si sostituiscono senza l'ausilio di attrezzi speciali.
  • Il canale di distribuzione dell'acqua è facile da rimuovere e pulire.
  • Tutti i componenti elettrici sono accessibili velocemente.
Archetto di spinta ergonomico
  • Semplice da usare.
  • Con controllo portata d'acqua e pressione spazzole integrato.
  • Comoda da trasportare e dall'ingombro ridotto.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione A cavo
Ampiezza lavaggio (mm) 400
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 400
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 10 / 10
Resa teorica (m²/h) 400
Resa pratica (m²/h) 300
Velocità della spazzola (rpm) 1100
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Consumo idrico (l/min) 1
Rumorosità (dB(A)) max. 75
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50
Potenza assorbita (W) max. 2300
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 35,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
  • Ruote di trasporto
  • 2 barre d'aspirazione diritte: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
  • A cavo
  • Pressione di contatto variabile
