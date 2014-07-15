Lavapavimenti professionale BR 40/10 C Adv
Lavasciuga a rulli compatta e potente con regolazione di pressione. Lava e asciuga in entrambe le direzioni. Ideale per aziende, autosaloni, ospedali, artigiani, alberghi (da 100 a 450 mq)
La BR 40/10 C Adv è una lavasciuga compatta, molto versatile - dal lavaggio quotidiano al fondo e alla deceratura, dalla moquette alla cristallizzazione - con ampiezza di lavoro 400 mm e serbatoio da 10 l. Lava e aspira in entrambe le direzioni. La BR 40/10 C I prevede archetto di spinta pieghevole e serbatoi estraibili con impugnatura che ne agevola il trasporto e il riempimento. Rulli e labrra di aspirazione si sostituiscono rapidamente senza attrezzi speciali.
Caratteristiche e vantaggi
Potente ed efficiente.
- Due rulli spazzola controrotanti con alta pressione di contatto.
- Due barre d'aspirazione per asciugare sia in marcia avantin sia in marcia indietro.
- Superfici subito asciutte.
Testata piatta.
- Passa agilmente anche sotto i mobili.
- Archetto di spinta regolabile in anvanti e indietro.
- Serbatoio estraibile, facile da riempire e svuotare.
Facile da manutenere.
- Spazzole e labbra d'aspirazione si sostituiscono senza l'ausilio di attrezzi speciali.
- Il canale di distribuzione dell'acqua è facile da rimuovere e pulire.
- Tutti i componenti elettrici sono accessibili velocemente.
Archetto di spinta ergonomico
- Semplice da usare.
- Con controllo portata d'acqua e pressione spazzole integrato.
- Comoda da trasportare e dall'ingombro ridotto.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|A cavo
|Ampiezza lavaggio (mm)
|400
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|400
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|10 / 10
|Resa teorica (m²/h)
|400
|Resa pratica (m²/h)
|300
|Velocità della spazzola (rpm)
|1100
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Consumo idrico (l/min)
|1
|Rumorosità (dB(A))
|max. 75
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Potenza assorbita (W)
|max. 2300
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|35,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
- Ruote di trasporto
- 2 barre d'aspirazione diritte: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
- A cavo
- Pressione di contatto variabile