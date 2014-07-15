La BR 40/10 C Adv è una lavasciuga compatta, molto versatile - dal lavaggio quotidiano al fondo e alla deceratura, dalla moquette alla cristallizzazione - con ampiezza di lavoro 400 mm e serbatoio da 10 l. Lava e aspira in entrambe le direzioni. La BR 40/10 C I prevede archetto di spinta pieghevole e serbatoi estraibili con impugnatura che ne agevola il trasporto e il riempimento. Rulli e labrra di aspirazione si sostituiscono rapidamente senza attrezzi speciali.