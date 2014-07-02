Rullo spazzola, duro, verde, 350 mm

Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 350 mm Meccanismo a stella resistente all'usura. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.

Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 350 mm Meccanismo a stella resistente all'usura. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore verde
Lunghezza (mm) 350
Grado di durezza duro
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
Macchine compatibili
Prodotti in gamma