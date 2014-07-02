Rullo spazzola, duro, verde, 350 mm
Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 350 mm Meccanismo a stella resistente all'usura. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.
Spazzola a rullo, dura, verde. Lunghezza: 350 mm Meccanismo a stella resistente all'usura. Per pavimenti molto sporchi e pulizia di base. Setole: poliammide con carburo di silicio, spessore 0,6 mm, lunghezza 20 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|verde
|Lunghezza (mm)
|350
|Grado di durezza
|duro
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9