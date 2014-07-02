Rullo spazzola, molto morbido, Bianco, 400 mm
Rullo spazzola bianco, morbido. Lunghezza 400mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire e lucidare superfici delicate. Setole in poliammide, spessore 0.3mm, lunghezza 20mm.
Rullo spazzola bianco, morbido. Lunghezza 400mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire e lucidare superfici delicate. Setole in poliammide, spessore 0.3mm, lunghezza 20mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Lunghezza (mm)
|400
|Grado di durezza
|molto morbido
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1