Rullo spazzola, molto morbido, Bianco, 400 mm

Rullo spazzola bianco, morbido. Lunghezza 400mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire e lucidare superfici delicate. Setole in poliammide, spessore 0.3mm, lunghezza 20mm.

Rullo spazzola bianco, morbido. Lunghezza 400mm. Con meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire e lucidare superfici delicate. Setole in poliammide, spessore 0.3mm, lunghezza 20mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Lunghezza (mm) 400
Grado di durezza molto morbido
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
Macchine compatibili
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