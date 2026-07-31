Rullo universale FC 2

Rullo universale per la pulizia delicata a umido e la cura di tutti i pavimenti duri. Senza pelucchi, assorbente e resistente. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C.

Semplicemente pulito: il rullo universale per il detergente per pavimenti Kärcher FC 2-4 garantisce una pulizia delicata a umido e la manutenzione di tutti i pavimenti duri, anche del parquet. Il rullo universale di alta qualità è privo di pelucchi, è assorbente ed estremamente resistente. Il rullo può anche essere lavato in lavatrice a max. temperatura di 60 °C.

Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità al 100%
  • Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Particolarmente pulito
  • Aumenta l'igiene perché le coppie di rulli possono essere adibite all'uso in una particolare area (bagno, cucina, interno, esterno)
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 180 x 60 x 60
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Parquet verniciati