Semplicemente pulito: il rullo universale per il detergente per pavimenti Kärcher FC 2-4 garantisce una pulizia delicata a umido e la manutenzione di tutti i pavimenti duri, anche del parquet. Il rullo universale di alta qualità è privo di pelucchi, è assorbente ed estremamente resistente. Il rullo può anche essere lavato in lavatrice a max. temperatura di 60 °C.