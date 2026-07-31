Rullo universale FC 2
Rullo universale per la pulizia delicata a umido e la cura di tutti i pavimenti duri. Senza pelucchi, assorbente e resistente. Lavabile in lavatrice fino a 60 °C.
Semplicemente pulito: il rullo universale per il detergente per pavimenti Kärcher FC 2-4 garantisce una pulizia delicata a umido e la manutenzione di tutti i pavimenti duri, anche del parquet. Il rullo universale di alta qualità è privo di pelucchi, è assorbente ed estremamente resistente. Il rullo può anche essere lavato in lavatrice a max. temperatura di 60 °C.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità al 100%
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Particolarmente pulito
- Aumenta l'igiene perché le coppie di rulli possono essere adibite all'uso in una particolare area (bagno, cucina, interno, esterno)
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|180 x 60 x 60
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Parquet verniciati