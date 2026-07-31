Il rullo multisuperficie del robot Kärcher RCF 3 è realizzato in microfibra di alta qualità per una pulizia a umido delicata su tutti i pavimenti duri, anche sul parquet. Il rullo non lascia residui, è assorbente ed estremamente resistente: l'ideale per lunghe pulizie e per un risultato ottimale e senza striature. Può essere sostituito in pochissimo tempo senza l'uso di attrezzi e senza entrare in contatto con lo sporco. È sufficiente estrarre il rullo usato e inserire quello nuovo: il gioco è fatto! Il rullo multisuperficie può essere lavato in lavatrice fino a 60 °C, pronto per essere riutilizzato.