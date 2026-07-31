Rullo Universale RCF 3
Rulli in microfibra per la pulizia dei pavimenti duri con il robot RCF 3. Il rullo non lascia residui, è assorbente ed estremamente resistente. Adatto al lavaggio in lavatrice fino a 60 °C.
Il rullo multisuperficie del robot Kärcher RCF 3 è realizzato in microfibra di alta qualità per una pulizia a umido delicata su tutti i pavimenti duri, anche sul parquet. Il rullo non lascia residui, è assorbente ed estremamente resistente: l'ideale per lunghe pulizie e per un risultato ottimale e senza striature. Può essere sostituito in pochissimo tempo senza l'uso di attrezzi e senza entrare in contatto con lo sporco. È sufficiente estrarre il rullo usato e inserire quello nuovo: il gioco è fatto! Il rullo multisuperficie può essere lavato in lavatrice fino a 60 °C, pronto per essere riutilizzato.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità al 100%
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Facile sostituzione del rullo
- Il rullo può essere sostituito in un batter d'occhio senza l'uso di forza o di attrezzi: basta estrarre il rullo, inserirne uno nuovo e il gioco è fatto!
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|60 x 60 x 248
Aree di applicazione
- Pavimenti duri sigillati