Rullo Universale RCF 3

Rulli in microfibra per la pulizia dei pavimenti duri con il robot RCF 3. Il rullo non lascia residui, è assorbente ed estremamente resistente. Adatto al lavaggio in lavatrice fino a 60 °C.

Il rullo multisuperficie del robot Kärcher RCF 3 è realizzato in microfibra di alta qualità per una pulizia a umido delicata su tutti i pavimenti duri, anche sul parquet. Il rullo non lascia residui, è assorbente ed estremamente resistente: l'ideale per lunghe pulizie e per un risultato ottimale e senza striature. Può essere sostituito in pochissimo tempo senza l'uso di attrezzi e senza entrare in contatto con lo sporco. È sufficiente estrarre il rullo usato e inserire quello nuovo: il gioco è fatto! Il rullo multisuperficie può essere lavato in lavatrice fino a 60 °C, pronto per essere riutilizzato.

Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità al 100%
  • Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Facile sostituzione del rullo
  • Il rullo può essere sostituito in un batter d'occhio senza l'uso di forza o di attrezzi: basta estrarre il rullo, inserirne uno nuovo e il gioco è fatto!
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 60 x 60 x 248
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri sigillati