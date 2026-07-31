Sacchetti filtro in vello, 5 pezzi
5 sacchetti in vello per VC 2 con sistema di chiusura per non entrare in contatto con lo sporco.
Sacchetti filtro in vello per aspirapolvere VC 2. Hanno un pratico sistema di chiusura che ne agevola lo smaltimento.
Caratteristiche e vantaggi
Sacchetto filtro in vello con pratica chiusura
- Si smaltisce senza entrare in contatto con lo sporco.
Buona capacità
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|5
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|350 x 160 x 33
Aree di applicazione
- Sporco secco