Aspirapolvere VC 2
Ideale per pulire comodamente appartamenti e case più piccole: VC 2 è l'aspirapolvere con sacchetto compatto e facile da usare.
La caratteristica più efficace dell'aspirapolvere VC 2 di Kärcher è la praticità del sistema filtrante: smaltire il sacchetto quando è pieno è molto più igienico e facile che svuotare un serbatoio, perché non si entra in contatto con lo sporco. Questo modello è pensato per gli appartamenti e le case non troppo grandi, pulisce a fondo pavimenti e tappeti e grazie all'accessoristica composta da varie bocchette arriva nelle fessure, sui mobili più delicati e sui mobili imbottiti. Il filtro HEPA, di cui è fornito, trattiene tutti gli allergeni presenti nell'aria e rende l'ambiente abitabile per i soggetti allergici. Il vano anteriore porta accessori, la regolazione di potenza sulla macchina e la posizione di parking completano le caratteristiche di questo prodotto.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di sacchetti filtro facile da usareFacile da riporre Nessun contatto con lo sporco
Vano porta accessori a bordoGli accessori possono essere facilmente riposti nel bauletto sul' aspiratore. Questo significa che gli ugelli sono sempre a portata di mano
Bocchetta per pavimenti staccabilePossibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Posizione di fermo
- Facile e sicuro parcheggiare i dispositivo durante le interruzioni del lavoro
Filtro HEPA 13
- Filtro efficiente anche con polveri sottili, come il polline e altre particelle allergizzanti
- Pulisce l'aria, per garantire un ambiente sano
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza assorbita (W)
|700
|Raggio operativo (m)
|7,5
|Volume sacchetto filtro (l)
|2,8
|Rumorosità (dB(A))
|76
|Livello di potenza sonora (dB(A))
|76
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Peso senza accessori (kg)
|5,1
|Peso con imballo (kg)
|8,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.5 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Metallo
- Sacchetto filtro: Vello
- Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 13
- Bocchetta per pavimenti
- Bocchetta fessure
- Spazzolina mobili
Dotazione
- Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
- Pratica posizione di parcheggio
- Riavvolgimento automatico del cavo
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Tappeti
- Aree difficili da raggiungere.
- Superficie delicata
Accessori
RICAMBI VC 2
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.