La caratteristica più efficace dell'aspirapolvere VC 2 di Kärcher è la praticità del sistema filtrante: smaltire il sacchetto quando è pieno è molto più igienico e facile che svuotare un serbatoio, perché non si entra in contatto con lo sporco. Questo modello è pensato per gli appartamenti e le case non troppo grandi, pulisce a fondo pavimenti e tappeti e grazie all'accessoristica composta da varie bocchette arriva nelle fessure, sui mobili più delicati e sui mobili imbottiti. Il filtro HEPA, di cui è fornito, trattiene tutti gli allergeni presenti nell'aria e rende l'ambiente abitabile per i soggetti allergici. Il vano anteriore porta accessori, la regolazione di potenza sulla macchina e la posizione di parking completano le caratteristiche di questo prodotto.