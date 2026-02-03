Aspirapolvere VC 2

Ideale per pulire comodamente appartamenti e case più piccole: VC 2 è l'aspirapolvere con sacchetto compatto e facile da usare.

La caratteristica più efficace dell'aspirapolvere VC 2 di Kärcher è la praticità del sistema filtrante: smaltire il sacchetto quando è pieno è molto più igienico e facile che svuotare un serbatoio, perché non si entra in contatto con lo sporco. Questo modello è pensato per gli appartamenti e le case non troppo grandi, pulisce a fondo pavimenti e tappeti e grazie all'accessoristica composta da varie bocchette arriva nelle fessure, sui mobili più delicati e sui mobili imbottiti. Il filtro HEPA, di cui è fornito, trattiene tutti gli allergeni presenti nell'aria e rende l'ambiente abitabile per i soggetti allergici. Il vano anteriore porta accessori, la regolazione di potenza sulla macchina e la posizione di parking completano le caratteristiche di questo prodotto.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere VC 2: Sistema di sacchetti filtro facile da usare
Sistema di sacchetti filtro facile da usare
Facile da riporre Nessun contatto con lo sporco
Aspirapolvere VC 2: Vano porta accessori a bordo
Vano porta accessori a bordo
Gli accessori possono essere facilmente riposti nel bauletto sul' aspiratore. Questo significa che gli ugelli sono sempre a portata di mano
Aspirapolvere VC 2: Bocchetta per pavimenti staccabile
Bocchetta per pavimenti staccabile
Possibilità di inserire qualunque accessorio, per la pulizia completa in ogni posto della casa
Posizione di fermo
  • Facile e sicuro parcheggiare i dispositivo durante le interruzioni del lavoro
Filtro HEPA 13
  • Filtro efficiente anche con polveri sottili, come il polline e altre particelle allergizzanti
  • Pulisce l'aria, per garantire un ambiente sano
Specifiche

Dati tecnici

Potenza assorbita (W) 700
Raggio operativo (m) 7,5
Volume sacchetto filtro (l) 2,8
Rumorosità (dB(A)) 76
Livello di potenza sonora (dB(A)) 76
Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Peso senza accessori (kg) 5,1
Peso con imballo (kg) 8,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 435 x 288 x 249

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1.5 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Metallo
  • Sacchetto filtro: Vello
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro HEPA 13
  • Bocchetta per pavimenti
  • Bocchetta fessure
  • Spazzolina mobili

Dotazione

  • Bocchetta per pavimenti asciutti commutabile
  • Pratica posizione di parcheggio
  • Riavvolgimento automatico del cavo
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Tappeti
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Superficie delicata
Accessori
RICAMBI VC 2

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.