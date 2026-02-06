Sacchetto filtro
Sacchetto filtro a 3 strati in vello, per una potenza di aspirazione duratura e un'eccezionale ritenzione della polvere.
Sacchetti stremamente resistenti agli strappi. Offrono un'impressionante ritenzione della polvere e una potenza di aspirazione ottimale. Sono anche ideali per applicazioni impegnative, ad esempio per l'aspirazione di sporco umido. 4 pezzi.
Caratteristiche e vantaggi
Compatibile con WD 1 Compact Battery
Materiale in vello resistente allo strappo, particolarmente adatto alle applicazioni più esigenti
Materiale in vello a tre strati per un'eccellente ritenzione della polvere e una potenza di aspirazione ottimale
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|550 x 100 x 120
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido