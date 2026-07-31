Perfetto per la pulizia dell'attrezzatura da esterno: gli accessori nella borsa accessori Adventure sono ottimizzati per l'uso con le idropulitrici portatili Kärcher OC 3 e OC 4 e sono ideali per chi cerca una soluzione di pulizia accurata ma delicata da utilizzare in viaggio. Il Multi Jet combina quattro tipi di getto in un unico ugello, che può essere regolato semplicemente ruotando la testina dell'ugello. Se a volte il serbatoio dell'acqua non è sufficiente, è possibile utilizzare il tubo di aspirazione per aspirare l'acqua da altre fonti, ad esempio una tanica, un secchio o un ruscello. La versatile spazzola è montata sulla pistola a grilletto stessa e rimuove lo sporco ostinato in modo rapido e completo. Gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella borsa in dotazione, realizzata in tessuto idrorepellente e che offre spazio anche per piccoli accessori aggiuntivi. Gli accessori inclusi sono compatibili con le idropulitrici Kärcher OC 3, OC 3 Plus e OC 4. Il tubo di aspirazione non è compatibile con il modello OC 3 Foldable.