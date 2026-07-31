Set accessori adventure
Il complemento ideale per le idropulitrici Kärcher: la borsa porta accessori Adventure può essere utilizzata per pulire senza fatica le attrezzature esterne ovunque grazie ai suoi accessori progettati per funzionare perfettamente con l'idropulitrice.
Perfetto per la pulizia dell'attrezzatura da esterno: gli accessori nella borsa accessori Adventure sono ottimizzati per l'uso con le idropulitrici portatili Kärcher OC 3 e OC 4 e sono ideali per chi cerca una soluzione di pulizia accurata ma delicata da utilizzare in viaggio. Il Multi Jet combina quattro tipi di getto in un unico ugello, che può essere regolato semplicemente ruotando la testina dell'ugello. Se a volte il serbatoio dell'acqua non è sufficiente, è possibile utilizzare il tubo di aspirazione per aspirare l'acqua da altre fonti, ad esempio una tanica, un secchio o un ruscello. La versatile spazzola è montata sulla pistola a grilletto stessa e rimuove lo sporco ostinato in modo rapido e completo. Gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella borsa in dotazione, realizzata in tessuto idrorepellente e che offre spazio anche per piccoli accessori aggiuntivi. Gli accessori inclusi sono compatibili con le idropulitrici Kärcher OC 3, OC 3 Plus e OC 4. Il tubo di aspirazione non è compatibile con il modello OC 3 Foldable.
Caratteristiche e vantaggi
Multigetto 4 in 1Combina quattro tipi di getto (getto puntuale, piatto, nebulizzato e getto continuo) in un unico ugello, che può essere regolato semplicemente ruotando la testa dell'ugello.
Tubo d'aspirazioneSe il serbatoio dell'acqua non è sufficiente, il tubo di aspirazione rende davvero semplice l'utilizzo dell'acqua proveniente da fonti alternative, come una tanica, un secchio o un ruscello.
SpazzolinaLa versatile spazzola può essere montata sulla pistola stessa e rimuove lo sporco ostinato in modo rapido e completo.
Sacca porta accessori SC 1
- Realizzato in tessuto lavabile in lavatrice e idrorepellente, ideale per viaggiare.
- Tutti gli accessori riposti in un unico posto più spazio extra per ulteriori attrezzature esterne.
- La borsa può essere riposta nel serbatoio dell'acqua vuoto insieme al Kärcher OC 4.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|220 x 220 x 100
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Biciclette
- Animali domestici
- Stivali e scarponcini
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Passeggini
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli e carretti
- Vasi per fiori