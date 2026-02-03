Idropulitrici portatili OC 4

L'idropulitrice compatta con batteria agli ioni di litio e serbatoio dell'acqua e senza alimentazione elettrica o allacciamento idrico: prestazioni ottimali per numerose applicazioni.

Compatta e portatile: OC 4 è l'idropulitrice portatile a batteria di Kärcher, ideale per chi ha bisogno di una soluzione di pulizia in movimento. Grazie alla batteria agli ioni di litio integrata e all'ampio serbatoio dell'acqua da 8 litri, puoi pulire senza dipendere dalla rete elettrica o dagli allacciamenti idrici; basta riempire d'acqua e iniziare. Grazie alla tecnologia degli ugelli Kärcher, la pulizia può essere delicata ma efficace. Che si tratti di campeggio, dopo un giro in bicicletta, un'escursione nel fango o semplicemente in giardino a casa, OC 4 è la soluzione rapida ideale per una varietà di attività di pulizia intermedie. Una spia LED fornisce informazioni sullo stato di carica attuale della batteria e sulla potenza residua. Occupa uno spazio minimo: il dispositivo e tutti gli accessori possono essere riposti all'interno del serbatoio dell'acqua vuoto per risparmiare spazio. Il tubo a spirale lungo 2,8 metri offre flessibilità e un ampio raggio di movimento. La pistola a spruzzo ha una funzione a scatto per una maggiore comodità. È disponibile un'ampia selezione di accessori opzionali per una gamma ancora più ampia di applicazioni.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrici portatili OC 4: Pulizia in movimento
Pulizia in movimento
Il serbatoio dell'acqua da 8 litri e la batteria ricaricabile integrata rendono la pulizia in movimento un gioco da ragazzi, anche senza allacciamento idrico o elettrico. Il serbatoio può essere rimosso per il riempimento da un rubinetto o da altre fonti d'acqua e, grazie al tappo a tenuta stagna, può essere trasportato senza preoccupazioni, ad esempio nel bagagliaio dell'auto. Flessibile per l'uso in diverse attività di pulizia, ad esempio per biciclette, attrezzature da giardino e da campeggio, cani o passeggini.
Idropulitrici portatili OC 4: Batteria agli ioni di litio
Batteria agli ioni di litio
Con una sola carica della batteria si ottiene un'autonomia fino a 22 minuti, sufficiente per pulire a fondo diversi oggetti sporchi, come biciclette o mobili da giardino. La spia LED fornisce informazioni sullo stato di carica attuale della batteria. La presa di ricarica USB di tipo C consente una ricarica flessibile anche fuori casa, ad esempio in auto o da un powerbank.
Idropulitrici portatili OC 4: Stoccaggio sofisticato
Stoccaggio sofisticato
Occupa uno spazio minimo durante il trasporto e lo stoccaggio: il dispositivo, il tubo e la pistola possono essere riposti all'interno del serbatoio dell'acqua vuoto. Anche le borse per accessori, disponibili come optional, possono essere riposte all'interno del serbatoio. Trasporto facile e salvaspazio
Bassa pressione efficace e delicata
  • Grazie all'efficiente tecnologia degli ugelli Kärcher, l'idropulitrice pulisce delicatamente e allo stesso tempo risparmia acqua. Lo sporco viene rimosso in modo molto efficace.
  • Scelta ideale per proteggere i componenti delicati delle biciclette, come cuscinetti, guarnizioni o mozzi.
  • Pulizia affidabile e precisa, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Utilizzo semplice ed efficace
  • Nessuna configurazione complessa necessaria. Basta riempire d'acqua ed è pronta all'uso.
  • La pistola a grilletto ha una funzione di blocco per spruzzare senza fatica e senza interruzioni.
  • Il tubo a spirale lungo 2,8 m offre un ampio raggio d'azione.
Ampia selezione di accessori
  • Tanti accessori per espandere i campi di applicazione.
  • I giusti accessori per ogni compito di pulizia.
Specifiche

Dati tecnici

Pressione variabile Bassa pressione
Portata (l/min) max. 2
Dispositivo alimentato a batteria
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio
Autonomia (min) max. 22
Tempo di ricarica della batteria (h) 3,5
Colore grigio
Peso senza accessori (kg) 3,1
Peso con imballo (kg) 4,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 296 x 291 x 240

Scope of supply

  • Caricabatterie: Cavo di ricarica USB-C 5 V / 2 A + adattatore (1 pezzo ciascuno)
  • Ugello a getto piatto

Dotazione

  • Aspirazione acqua
  • Capacità vano raccolta: 8 l
  • Lunghezza del tubo: 2.8 m
  • Tipo di tubo: Tubo a spirale a bassa pressione
  • Filtro idrico integrato
  • Pistola ad alta pressione: Pistola a bassa pressione
  • Filtro
Aree di applicazione
  • Biciclette
  • Tenda ed equipaggiamento da campeggio
  • Animali domestici
  • Stivali e scarponcini
  • Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
  • Passeggini
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Giocattoli e carretti
  • Vasi per fiori
