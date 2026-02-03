Idropulitrici portatili OC 4
L'idropulitrice compatta con batteria agli ioni di litio e serbatoio dell'acqua e senza alimentazione elettrica o allacciamento idrico: prestazioni ottimali per numerose applicazioni.
Compatta e portatile: OC 4 è l'idropulitrice portatile a batteria di Kärcher, ideale per chi ha bisogno di una soluzione di pulizia in movimento. Grazie alla batteria agli ioni di litio integrata e all'ampio serbatoio dell'acqua da 8 litri, puoi pulire senza dipendere dalla rete elettrica o dagli allacciamenti idrici; basta riempire d'acqua e iniziare. Grazie alla tecnologia degli ugelli Kärcher, la pulizia può essere delicata ma efficace. Che si tratti di campeggio, dopo un giro in bicicletta, un'escursione nel fango o semplicemente in giardino a casa, OC 4 è la soluzione rapida ideale per una varietà di attività di pulizia intermedie. Una spia LED fornisce informazioni sullo stato di carica attuale della batteria e sulla potenza residua. Occupa uno spazio minimo: il dispositivo e tutti gli accessori possono essere riposti all'interno del serbatoio dell'acqua vuoto per risparmiare spazio. Il tubo a spirale lungo 2,8 metri offre flessibilità e un ampio raggio di movimento. La pistola a spruzzo ha una funzione a scatto per una maggiore comodità. È disponibile un'ampia selezione di accessori opzionali per una gamma ancora più ampia di applicazioni.
Caratteristiche e vantaggi
Pulizia in movimentoIl serbatoio dell'acqua da 8 litri e la batteria ricaricabile integrata rendono la pulizia in movimento un gioco da ragazzi, anche senza allacciamento idrico o elettrico. Il serbatoio può essere rimosso per il riempimento da un rubinetto o da altre fonti d'acqua e, grazie al tappo a tenuta stagna, può essere trasportato senza preoccupazioni, ad esempio nel bagagliaio dell'auto. Flessibile per l'uso in diverse attività di pulizia, ad esempio per biciclette, attrezzature da giardino e da campeggio, cani o passeggini.
Batteria agli ioni di litioCon una sola carica della batteria si ottiene un'autonomia fino a 22 minuti, sufficiente per pulire a fondo diversi oggetti sporchi, come biciclette o mobili da giardino. La spia LED fornisce informazioni sullo stato di carica attuale della batteria. La presa di ricarica USB di tipo C consente una ricarica flessibile anche fuori casa, ad esempio in auto o da un powerbank.
Stoccaggio sofisticatoOccupa uno spazio minimo durante il trasporto e lo stoccaggio: il dispositivo, il tubo e la pistola possono essere riposti all'interno del serbatoio dell'acqua vuoto. Anche le borse per accessori, disponibili come optional, possono essere riposte all'interno del serbatoio. Trasporto facile e salvaspazio
Bassa pressione efficace e delicata
- Grazie all'efficiente tecnologia degli ugelli Kärcher, l'idropulitrice pulisce delicatamente e allo stesso tempo risparmia acqua. Lo sporco viene rimosso in modo molto efficace.
- Scelta ideale per proteggere i componenti delicati delle biciclette, come cuscinetti, guarnizioni o mozzi.
- Pulizia affidabile e precisa, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Utilizzo semplice ed efficace
- Nessuna configurazione complessa necessaria. Basta riempire d'acqua ed è pronta all'uso.
- La pistola a grilletto ha una funzione di blocco per spruzzare senza fatica e senza interruzioni.
- Il tubo a spirale lungo 2,8 m offre un ampio raggio d'azione.
Ampia selezione di accessori
- Tanti accessori per espandere i campi di applicazione.
- I giusti accessori per ogni compito di pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione variabile
|Bassa pressione
|Portata (l/min)
|max. 2
|Dispositivo alimentato a batteria
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio
|Autonomia (min)
|max. 22
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|3,5
|Colore
|grigio
|Peso senza accessori (kg)
|3,1
|Peso con imballo (kg)
|4,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- Caricabatterie: Cavo di ricarica USB-C 5 V / 2 A + adattatore (1 pezzo ciascuno)
- Ugello a getto piatto
Dotazione
- Aspirazione acqua
- Capacità vano raccolta: 8 l
- Lunghezza del tubo: 2.8 m
- Tipo di tubo: Tubo a spirale a bassa pressione
- Filtro idrico integrato
- Pistola ad alta pressione: Pistola a bassa pressione
- Filtro
Videos
Aree di applicazione
- Biciclette
- Tenda ed equipaggiamento da campeggio
- Animali domestici
- Stivali e scarponcini
- Attrezzatura sportiva (tavola da surf, kayak, stand up paddle)
- Passeggini
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli e carretti
- Vasi per fiori
Accessori
Detergenti
RICAMBI OC 4
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.