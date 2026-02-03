Compatta e portatile: OC 4 è l'idropulitrice portatile a batteria di Kärcher, ideale per chi ha bisogno di una soluzione di pulizia in movimento. Grazie alla batteria agli ioni di litio integrata e all'ampio serbatoio dell'acqua da 8 litri, puoi pulire senza dipendere dalla rete elettrica o dagli allacciamenti idrici; basta riempire d'acqua e iniziare. Grazie alla tecnologia degli ugelli Kärcher, la pulizia può essere delicata ma efficace. Che si tratti di campeggio, dopo un giro in bicicletta, un'escursione nel fango o semplicemente in giardino a casa, OC 4 è la soluzione rapida ideale per una varietà di attività di pulizia intermedie. Una spia LED fornisce informazioni sullo stato di carica attuale della batteria e sulla potenza residua. Occupa uno spazio minimo: il dispositivo e tutti gli accessori possono essere riposti all'interno del serbatoio dell'acqua vuoto per risparmiare spazio. Il tubo a spirale lungo 2,8 metri offre flessibilità e un ampio raggio di movimento. La pistola a spruzzo ha una funzione a scatto per una maggiore comodità. È disponibile un'ampia selezione di accessori opzionali per una gamma ancora più ampia di applicazioni.